Bloomberg: Британия может столкнуться с закрытием заводов из-за цен на электроэнергию
«Нынешний кризис ставит перед производителями суровый выбор между сокращением производства и его полной остановкой, если им не помогут», — говорится в исследовании.
По данным аналитиков группы, 13% британских фабрик уже перешли к сокращённому рабочему графику, в то время как 7% заводов приостанавливают производство на более длительное время.
Исполнительный директор Make UK Стивен Фипсон призвал новое правительство принять необходимые меры, поскольку, по его словам, Великобритания «уже отстаёт от конкурентов в мире».
Financial Times ранее допустила, что многие предприятия в Британии могут закрыться в связи с сокращением поставок газа и наступлением энергетического кризиса.
Библиотека палаты общин Великобритании выпустила доклад, в котором сообщается о повсеместном росте стоимости жизни в Соединённом Королевстве с начала 2021 года, связанном в том числе с ситуацией на Украине. В докладе также спрогнозировали рост бедности в стране в 2023 году.