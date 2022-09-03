Bloomberg: Британия может столкнуться с закрытием заводов из-за цен на электроэнергию

В Великобритании существуют риски закрытия шести из десяти предприятий на фоне растущих цен на электроэнергию. Об этом информирует агентство Bloomberg со ссылкой на исследование группы Make UK, представляющей интересы британских производителей.

«Нынешний кризис ставит перед производителями суровый выбор между сокращением производства и его полной остановкой, если им не помогут», — говорится в исследовании.

По данным аналитиков группы, 13% британских фабрик уже перешли к сокращённому рабочему графику, в то время как 7% заводов приостанавливают производство на более длительное время.

Исполнительный директор Make UK Стивен Фипсон призвал новое правительство принять необходимые меры, поскольку, по его словам, Великобритания «уже отстаёт от конкурентов в мире».

Financial Times ранее допустила, что многие предприятия в Британии могут закрыться в связи с сокращением поставок газа и наступлением энергетического кризиса.

Библиотека палаты общин Великобритании выпустила доклад, в котором сообщается о повсеместном росте стоимости жизни в Соединённом Королевстве с начала 2021 года, связанном в том числе с ситуацией на Украине. В докладе также спрогнозировали рост бедности в стране в 2023 году.