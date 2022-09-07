Бумажный занавес: как Европа продолжает попытки оказывать давление на Россию при помощи визового вопроса

Еврокомиссия утвердила предложение о полной остановке действия соглашения об упрощении визового режима с Россией. Об этом сообщила еврокомиссар по внутренним делам ЕС Илва Йоханссон. Она заявила, что граждане России не должны иметь лёгкого доступа в ЕС. По словам еврокомиссара, граждане РФ столкнутся с более продолжительными и дорогостоящими процедурами получения виз в ЕС, а также усложнится получение многократных виз. Эксперты отмечают, что власти ЕС стремятся таким образом максимально ограничить контакты с Россией и усложнить двусторонние отношения.

Еврокомиссия утвердила предложение о полной приостановке соглашения об упрощённом визовом режиме с Россией. Об этом сообщила еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон.

«У российских граждан не должно быть лёгкого доступа в ЕС», — сказала Йоханссон на пресс-конференции в Брюсселе.

По словам европейского чиновника, «в настоящее время нет основы для доверия и для привилегированных отношений между ЕС и Россией».

Илва Йоханссон сообщила, что Еврокомиссия ожидает утверждения этого решения Советом ЕС в течение недели и что новый визовый режим в отношении России будет установлен к 12 сентября.

Еврокоммисар добавила, что теперь процедура получения виз в ЕС будет стоить дороже и занимать более продолжительное время.

Европейский союз

РИА Новости

Страны Евросоюза получат право отказать в выдаче виз гражданам РФ, которые, по мнению этих стран, будут представлять угрозу их безопасности. Йоханссон также сообщила, что члены ЕС смогут пересматривать статус и уже выданных россиянам виз.

«С приостановкой действия соглашения об упрощённом визовом режиме, а также с учётом рекомендаций, которые мы собираемся представить, у стран — членов ЕС появляется возможность пересмотреть все действующие визы на новых основаниях», — заявила она.

Усложнённый режим



Подробности приостановки упрощённого визового режима между ЕС и Россией были опубликованы на официальном сайте Еврокомиссии. В сообщении на сайте ЕК отмечается, что приостановка соглашения мотивирована ростом угроз в сфере безопасности для самого союза и его членов по отдельности в связи с ситуацией на Украине.

«Это означает, что российские граждане больше не будут пользоваться привилегированным доступом в ЕС и столкнутся с более длительным, дорогостоящим и трудоёмким процессом подачи заявлений на выдачу визы», — сообщает сайт ЕК.

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В дополнение страны ЕС теперь «будут иметь широкую свободу действий при обработке заявлений российских граждан на выдачу краткосрочных виз и смогут обеспечить более тщательную проверку российских граждан, путешествующих в ЕС».

При этом в сообщении на сайте ЕК отмечается, что доступ в союз останется открытым для отдельных категорий граждан РФ: журналистов, «диссидентов» и «представителей гражданского общества», а также членов семей граждан стран, входящих в ЕС.

Однако большинство российских граждан теперь будет платить за процедуру получения визы €80 вместо €35. Срок оформления увеличится с 10 до 15 дней, в отдельных случаях до 45. Будет значительно расширен список необходимых документов, а также затруднён процесс получения многоразовых виз.

Соглашение об упрощённом визовом режиме между ЕС и Россией действовало с 2007 года. По состоянию на 1 сентября 2022 года, по данным ЕК, 963 тыс. граждан РФ имеют действительные шенгенские визы.

Идеологический барьер

Напомним, что вопрос о визовых ограничениях для россиян обсуждается на Запада с начала августа. В конце месяца в Праге прошла неформальная встреча глав МИД стран — членов Евросоюза, которая была посвящена вопросу визовых ограничений в отношении российских граждан. По её итогам глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что союз приостановит визовое соглашение, действующее с 2007 года.

Паспортный контроль

Gettyimages.ru

При этом сам Боррель ранее заявлял, что выступает против полного визового запрета в отношении российских граждан. Его на уровне ЕС лоббировали представители Прибалтики, а также отдельных стран Восточной и Северной Европы. Позднее Боррель пояснил, что в ЕС не хотят лишить возможности посетить союз тех граждан России, которые не поддерживают спецоперацию на Украине.

7 сентября стало известно, что Латвия, Литва и Эстония достигли принципиальной договорённости по ограничению въезда россиян через границы России и Белоруссии. Об этом сообщили в МИД Латвии. Ранее состоялась втреча представителей прибалтийских государств, на которой они обсудили дополнительные визовые ограничения в отношении граждан РФ.

Согласно Шенгенскому кодексу ЕС о границах, в настоящее время они могут по соображениям безопасности отказать во въезде россиянам с визой, если те представляют «угрозу общественному порядку, внутренней безопасности, общественному здоровью и международным отношениям», пишет портал Euroactiv.

Политика закрытия

Руководство ЕС пошло на отмену упрощённого визового режима, чтобы «максимально затруднить общение» и контакты между Россией и Европой, отметил в беседе с RT старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко.

«Когда соглашение об упрощённом визовом режиме подписывалось в 2007 году, обе стороны были заинтересованы в развитии двусторонних отношений, укреплении экономического сотрудничества и контактов в других сферах. Сейчас Еврокомиссия принимает все меры к тому, чтобы создать этому препятствия и сделать процесс контактов с Европой для граждан РФ затруднительным и хаотичным», — подчеркнул политолог.

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По мнению президента Ассоциации прибалтийских исследований Николая Межевича, решение Еврокомиссии говорит о том, что ЕС хочет закрыться от России, как в своё время от Европы закрывался Советский Союз, опустить новый «железный занавес».

«Решения по отмене упрощённого визового режима со стороны ЕС стоило ожидать. Во времена СССР мы закрывались от Европы, а теперь она закрывается от нас. Это признание её идеологического и морального поражения», — отметил собеседник RT.

Эксперты также подчеркнули, что введение подобной меры — это очередная безуспешная попытка давления на граждан РФ с целью расшатать внутриполитическую обстановку.

Владимир Олеченко добавил, что при этом лидеры союза на словах выступают против полного визового запрета и закрытия границ для граждан РФ. Эксперты отмечают, что таким образом ЕС демонстрирует «гуманизм», однако только к определённым категориям россиян, и формально не перекрывает все каналы связи Москвы с Европой.

Кроме того, такой шаг создал бы прецедент для самого Евросоюза, внутри которого есть страны, не входящие в Шенгенскую зону, пояснил Оленченко.

«Шенгенская виза обеспечивает беспрепятственное передвижение из одной страны в другую в рамках тех стран ЕС, которые являются участниками этого соглашения. Это действительно относится к компетенции Еврокомиссии. Но при создании Шенгенской зоны национальные визы никто не отменял», — рассказал политолог.

В то время как на уровне руководства ЕС заявляется об отказе от полного закрытия границ для россиян, ряд наиболее антироссийски настроенных стран — Эстония, Латвия, Литва, Финляндия, Польша — собираются вводить свои собственные ограничения на региональном уровне, отметил Владимир Оленченко. И решение Еврокомиссии фактически даёт им на это карт-бланш.

«Эстония уже запретила въезд на свою территорию россиянам по любым визам. Прибалты, финны, датчане и другие теперь могут заложить в свой вопросник в заявке для подачи на визу вопрос «Как вы относитесь к спецоперации России на Украине»? И на основании вашего ответа запретить или разрешить вам въезд. Справедливо ли это? Конечно, нет. И любой уважающий себя человек просто развернётся и не будет запрашивать такую визу», — заключил политолог.