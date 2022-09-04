«Спекулятивные заявления»: почему в США не поддержали планы Евросоюза ужесточить визовый режим с Россией

Соединённые Штаты не считают продуктивным шагом намерение Евросоюза ужесточить визовый режим с Россией, включая планы отдельных стран полностью закрыть границы для её граждан, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности США Джон Кирби. По мнению аналитиков, такая позиция отчасти продиктована внутриполитическими соображениями: Белый дом пытается избежать ассоциаций с правлением Дональда Трампа, который в своё время инициировал ряд резонансных въездных ограничений для иностранцев. С другой стороны, Вашингтон вряд ли будет стремиться как-либо повлиять на государства Прибалтики или другие страны, которые намерены ввести запрет на въезд россиян. При этом эксперты обращают внимание, что ЕС в целом пока не готов к принятию радикальных мер, предпочитая некий «срединный путь».

Власти Соединённых Штатов не считают действенной мерой введение ограничений, направленных против всех россиян. Так координатор по стратегическим коммуникациям в совете нацбезопасности США Джон Кирби прокомментировал намерение Евросоюза ужесточить визовый режим с Россией и планы отдельных стран полностью закрыть границы для граждан РФ.

«Мы ввели визовые ограничения для отдельных россиян. Мы считаем, что это инструмент, который помогает привлекать к ответственности Путина... и сторонников режима. Но мы не считаем, что привлекать к ответственности всех россиян — это продуктивная мера. Мы считаем, что это не нужно превращать в войну со всем российским народом», — заявил он в интервью телеканалу «Дождь»*.

Напомним, Вашингтон ещё в 2021 году значительно снизил объём консульских услуг, предоставляемых своими дипмиссиями в РФ, в том числе выдачу виз российским гражданам. Этот шаг американцы мотивировали нехваткой дипломатического персонала, численность которого была сокращена из-за противоречий в двусторонних отношениях.

Европейское решение

31 августа в Праге прошла неформальная встреча глав МИД стран — членов Евросоюза, которая была посвящена вопросу визовых ограничений в отношении российских граждан. По её итогам глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что союз приостановит визовое соглашение с Россией от 2007 года.

Это означает, что теперь гражданам РФ для оформления шенгенских виз понадобится предоставить больше документов, время рассмотрения заявок увеличится, а визовый сбор вырастет с €35 до €80.

Процесс получения виз «станет сложнее и дольше, следовательно, количество новых виз значительно сократится. Это общий подход, направленный на предотвращение потенциального визового шопинга со стороны россиян, которые ездят туда-сюда в поисках лучших условий», — пояснил Боррель.

Жозеп Боррель на встрече глав МИД стран ЕС

AP

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В то же время он отметил, что выступает против полного визового запрета в отношении российских граждан. По его словам, Европа «не хочет отрезать себя от тех россиян», которые выступают против спецоперации на Украине. Боррель ранее уже заявлял, что идея тотального визового запрета не получит единогласной поддержки в Евросоюзе.

Напомним, вопрос о визовых ограничениях для граждан РФ на Западе обсуждается с начала августа. Тогда президент Украины Владимир Зеленский в интервью газете The Washington Post потребовал от зарубежных партнёров «призвать к ответственности всё население России».

Это предложение нашло определённую поддержку среди стран Европы. Введение полного запрета на выдачу виз на уровне ЕС лоббируют Эстония, Латвия, Литва, Польша, Финляндия, Дания и Чехия. Однако на встрече глав МИД стран ЕС в Праге против такого шага и закрытия границ союза для россиян выступили Германия, Франция, Испания и Португалия.

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Стоит отметить, что Вашингтон ранее уже отвергал подобные призывы Зеленского и властей ряда европейских стран. Так, в конце августа в Госдепе заявили, что американская сторона не хочет закрывать пути «для российских диссидентов и других лиц, находящихся в уязвимом положении».

При этом в Москве сфокусированность государств Запада на создании визовых препон для российских граждан объясняют стремлением во что бы то ни стало нанести новые удары по РФ.

«Всегда это (визовый вопрос. — RT) было камнем преткновения, хотя в былые времена удалось серьёзно продвинуться: были специальные визы и для студентов, и для представителей культуры, и для дипломатов и так далее. Но сейчас, видите, вот в этой труднообъяснимой злобе западники не гнушаются ничем, то есть им нужно рапортовать о новых, как им кажется, ударах, которые они наносят по нам», — сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

«Плохая реклама»

При этом, как напоминают аналитики, несмотря на заявления, что США не поддерживают полный визовый запрет в отношении россиян, американская сторона на деле фактически заморозила выдачу виз для граждан РФ.

«Это спекулятивные заявления, так как получить визу в США сейчас практически невозможно — для этого нужно ехать в американское посольство за пределами России. Что касается полного запрета на выдачу виз Шенгенской зоны, его, конечно, согласовать вряд ли удастся — против этого выступают южные страны ЕС, доходы которых от туризма в таком случае сократятся ещё больше. Поэтому Вашингтон здесь просто придерживается той линии, что запрета не будет», — подчеркнул в беседе с RT эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

Legion-Media

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В то же время он уверен, что Соединённые Штаты не будут стремиться повлиять на Прибалтику и ряд государств Восточной Европы, которые планируют запретить въезд россиянам. При этом, введя такие ограничения, эти страны фактически нарушат регламент Евросоюза, отметил Брутер.

«Тем не менее они их вводят, и ЕС как бы на это не реагирует. В свою очередь, Германия и Франция хотят выработать общий подход, при котором упрощённая выдача многоразовых виз отменяется, но индивидуальные визы продолжают выдаваться. Пока у них это сделать не получается, так как часть стран вообще против любых ограничений, а другие требуют полного запрета», — констатировал эксперт.

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С его точки зрения, такой разнонаправленный процесс может поставить под угрозу легитимность Шенгенской зоны как таковой, так как в ЕС есть страны, которые в неё не входят.

«То есть Шенгенская зона не полностью укомплектована всеми членами ЕС, которые теперь пересматривают правила внешнего доступа в неё без соответствующей санкции Брюсселя. Это угрожает привлекательности ЕС как надёжного и перспективного объединения — не работает Шенгенская зона, страны проводят собственную политику. Это плохая реклама», — пояснил он.

В свою очередь, доцент МГУ Борис Межуев считает, что нынешняя администрация США не поддерживает политику полного визового запрета в том числе и потому, чтобы не вызвать ассоциаций с Дональдом Трампом, который инициировал такого рода ограничения.

«Идея закрыть границы для какой-то категории граждан по национальному признаку — это позиция Трампа, который ввёл такой запрет для ряда стран Африки и Ближнего Востока. За это его резко критиковали либералы и демократы, в том числе и Байден. Если для ЕС это кажется не такой уж и проблемой, то для Вашингтона и для нынешней администрации это будет очередной демонстрацией двойных стандартов», — отметил собеседник RT.

Он также выразил сомнение, что позиция США по этому вопросу как-то повлияет на политику Евросоюза. Впрочем, сам ЕС, несмотря на давление со стороны Прибалтики и других государств, не сможет полностью запретить въезд гражданам РФ, полагает аналитик.

«Из двух крайностей уже выбран срединный путь — отмена облегчённого визового режима. Но полного закрытия Европы для россиян не произойдёт. Есть масса факторов, которые не позволят это сделать. Они связаны не только с туризмом как таковым, есть ещё огромное количество деловых контактов, которые невозможно оборвать. Это создаст сильнейшее напряжение. Визы будут продолжать выдавать, как это было и до введения упрощённого режима. Их количество резко сократится, но не на 100%», — заключил Межуев.

* СМИ, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 20.08.2021.