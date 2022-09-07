«Необратимые изменения»: Путин заявил об ускользающем доминировании США в глобальной экономике и политике

Владимир Путин принял участие в пленарном заседании Восточного экономического форума — 2022. В ходе своего выступления президент России заявил, что западные страны пытаются «сохранить прежний, выгодный только им мировой порядок». При этом Запад во главе с США не может смириться с ускользающим доминированием и «тектоническими изменениями», произошедшими в международных отношениях. Кроме того, Путин отверг обвинения, что Россия якобы использует энергоресурсы в качестве «энергетического оружия». Глава государства назвал такие утверждения глупостью.

Страны Запада пытаются сохранить выгодный только им мировой порядок. Такое мнение высказал Владимир Путин в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума — 2022, прошедшего под темой «На пути к многополярному миру».

«Западные страны стремятся сохранить прежний, выгодный только им мировой порядок, заставить всех жить по пресловутым «правилам», которые сами же выдумали, сами и регулярно нарушают, постоянно меняют под себя в зависимости от складывающейся текущей конъюнктуры», — заявил Путин.

Он отметил, что на смену пандемии коронавирусной инфекции пришли иные вызовы глобального характера, несущие угрозу для всего мира. Речь идёт о санкционной политике Запада, который, как заметил глава государства, «пытается навязать другим странам модели поведения, лишить их суверенитета и подчинить своей воле».

«Собственно говоря, ничего необычного в этом нет, это политика, которая проводится «коллективным Западом» на протяжении десятилетий. Катализатором этих процессов стало ускользающее доминирование Соединённых Штатов Америки в глобальной экономике и политике, а также упрямое нежелание или даже неспособность западных элит увидеть, признать объективные факты», — сказал президент России.

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При этом Путин констатировал, что за последнее время в системе международных отношений произошли «тектонические изменения». Так, существенно возросла роль динамичных, перспективных государств и регионов мира, в первую очередь Азиатско-Тихоокеанского региона, чьи страны «стали новыми центрами экономического и технологического роста, точками притяжения кадров, капиталов, производств».

Россия справляется с агрессией Запада

Россия справляется с агрессией Запада, проводимой в экономической, финансовой и технологической сферах, подчеркнул Владимир Путин. По его словам, к данному моменту стабилизирован валютный и финансовый рынок РФ, снижается инфляция, а уровень безработицы находится на историческом минимуме. К тому же «гораздо более оптимистичны, чем были в начале весны» оценки и прогнозы экономической динамики страны.

В то же время президент заметил, что в Европе одно за другим закрываются производства и сокращаются рабочие места, одной из причин подобных явлений стал разрыв деловых связей с Россией.

«Достигнутый уровень промышленного развития Европы, качество жизни людей, социально-экономическая стабильность — всё это бросается в топку санкционной печи, расходуется по указке из Вашингтона во имя пресловутого «евроатлантического единства», а по факту — приносится в жертву ради сохранения диктатуры Соединённых Штатов в мировых делах», — отметил российский лидер.

Он также пояснил, что утрата доверия к доллару, евро и фунту стерлингов со стороны мировых государств происходит на фоне подрыва странами Запада «ключевых опор мировой экономической системы, которая выстраивалась на протяжении столетий»: «Даже союзники Соединённых Штатов постепенно снижают свои долларовые авуары, это видно по статистике. Постепенно, но и объём расчётов снижается в долларах, и накопления снижаются».

Продовольственный кризис

Россия сделала всё необходимое для того, чтобы украинское зерно было вывезено для поддержки беднейших стран мира, в частности африканских государств, сказал Владимир Путин. Российский лидер подчеркнул, что вывоз осуществлялся вместе с Турцией, выступающей в качестве страны-посредника.

«Практически всё зерно, вывозимое с Украины, направлено не в развивающиеся и беднейшие страны, а в страны Евросоюза», — сказал президент, подчеркнув, что по Всемирной программе продовольствия ООН в развивающиеся страны было направлено всего 60 тыс. т продовольствия из 2 млн т.

По его словам, со стороны Запада произошёл «очередной наглый обман», эти государства продемонстрировали «хамское и наглое отношение к тем партнёрам, ради которых якобы всё и делалось».

«Многие европейские страны в прежние десятилетия и столетия действовали как колонизаторы, так и продолжают действовать сегодня, в очередной раз обманули развивающиеся страны и продолжают обманывать. Очевидно, что при таком подходе масштаб проблем с продовольствием в мире будет только нарастать, к сожалению, к огромному нашему сожалению, что способно привести к небывалой гуманитарной катастрофе», — добавил Путин.

Путин о ситуации с вывозом украинского зерна

Как сообщил президент России, он планирует обсудить тему вывоза украинского зерна с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Украина

Говоря о ситуации на Украине, Владимир Путин заметил, что Россия ничего не начинала с точки зрения военных действий, а лишь пытается закончить то, что было развязано теми, кто после государственного переворота 2014 года подвергал геноциду людей, проживавших в Донбассе.

Он добавил, что текущая киевская власть имеет неонацистский след.

По его словам, Москва после многократных попыток разрешить ситуацию в соседнем государстве мирным путём приняла решение ответить зеркально: «Все наши действия направлены на помощь людям, которые проживают в Донбассе. Это наш долг, и мы исполним его до конца».

Отвечая на вопрос о том, что Россия приобрела и потеряла после начала спецоперации, Путин заявил: «Уверен, ничего мы не потеряли и ничего не потеряем. Главное приобретение — это укрепление нашего суверенитета, и это неизбежный результат того, что сейчас происходит».

Энергетика

Попытки ввести ограничения на стоимость российских энергоресурсов являются «глупостью» и решением, «не имеющим никаких перспектив», заявил Владимир Путин, комментируя выдвигаемые странами Евросоюза и «Большой семёрки» инициативы. По его словам, это приведёт лишь к дальнейшему росту цен.

«Ничего административным путём в сфере экономики и мировой торговли решить нельзя», — отметил президент России.

При этом он добавил, что российская сторона вообще не станет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить её собственным интересам.

«Ни газ не будем поставлять, ни нефть, ни уголь, ни топочный мазут не будем поставлять, — сказал Путин. — Мы будем полностью выполнять наши контрактные обязательства, но если кто-то попытается что-то навязать… то хочу отметить, те, кто нам что-то навязывает, не в том положении находятся, чтобы диктовать нам свою волю. Пусть одумаются».

Глава государства подчеркнул, что страны Европы на протяжении десятилетий имели очевидные конкурентные преимущества, получая природный газ из РФ: «Если они считают, что им такие преимущества не нужны, — ну ничего, это нас никак не смущает, потому что потребность в энергоресурсах в мире очень большая».

По его словам, Россия в вопросе поставок энергосырья готова сотрудничать с любой страной, желающих в мире «очень много».

Путин о ситуации с газовыми турбинами «Северного потока»

Комментируя западный тезис о том, что Россия якобы использует газ и нефть в качестве «энергетического оружия», Путин сказал: «Какое оружие? Чушь очередная и бред. Какое оружие мы используем? Мы поставляем столько, сколько нужно нашим партнёрам: сколько они заявку ставят, столько мы исполняем. Мы же не в воздух куда-то поставляем, а по заявкам. Заявка поставлена — исполняем… Сами натворили дел, теперь не знают, что с этим делать, загнали себя в так называемый санкционный тупик».

Вдобавок он сообщил, что российская сторона готова в любой момент включить прокачку газа по трубопроводу: «Давайте нам турбину, мы завтра включим «Северный поток». Не дают же ничего».

Запорожская АЭС

Владимир Путин заявил, что доверяет отчёту Международного агентства по атомной энергике по итогам визита миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС.

«Я, безусловно, доверяю этому отчёту. МАГАТЭ — очень ответственная международная организация, и руководитель — очень профессиональный человек. Они находятся, разумеется, под давлением тех стран, где они работают, в том числе США, европейских стран, и не могут прямо сказать, что обстрелы идут с украинской территории, но это очевидная вещь. Мы же контролируем станцию, там стоят наши военнослужащие. Что же, это мы сами по себе стреляем, что ли? Бред просто собачий, по-другому сказать и невозможно», — сказал он.

К тому же Путин сообщил, что там «валяются» осколки HIMARS и других западных средств поражения. При этом он подчеркнул, что военной техники нет на территории ЗАЭС, в чём могут убедиться члены делегации МАГАТЭ.

«Там Росгвардия стоит, охраняет просто периметр и внутреннюю часть самой станции. «Тигры» стоят там, это Росгвардия занимается охраной станции, украинская сторона создаёт угрозы подрыва ядерной безопасности. Зачем они это делают, честно говоря, не понимаю», — констатировал глава государства.