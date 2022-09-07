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Путин заявил о тектонических изменениях в системе международных отношений

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Президент России Владимир Путин на полях Восточного экономического форума заявил о тектонических изменениях в системе международных отношений.
Путин заявил о тектонических изменениях в системе международных отношений
  • РИА Новости

«За последнее время во всей системе международных отношений произошли необратимые, можно сказать, тектонические изменения. Существенно возросла роль динамичных, перспективных государств и регионов мира», — сказал он. 

По его словам, страны данного региона стали точками притяжения кадров, капитала и производств.

«Несмотря на это, западные страны стремятся сохранить прежний выгодный только им мировой порядок. Заставить всех жить по пресловутым правилам, которые сами же выдумали, сами регулярно нарушают, постоянно меняют эти правила под себя», — добавил Путин.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин на VIII Парламентском форуме БРИКС об усталости в мире от двойных стандартов США.

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