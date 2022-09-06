Володин заявил об усталости в мире от двойных стандартов США
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«Мир устал от двойных стандартов Вашингтона», — цитирует Володина РИА Новости.
По его мнению, Соединённые Штаты навязывают остальному миру неравноправные и невыгодные условия сотрудничества в сферах, включающих экономику, передовые технологии, а также безопасность.
Ранее президент Владимир Путин заявил, что специальная военная операция на Украине положила начало слому миропорядка по-американски и переходу к действительно многополярному миру, который основан не на либерально-глобалистском эгоцентризме США, а на подлинном суверенитете народов.