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Володин заявил об усталости в мире от двойных стандартов США

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В мире устали от политики двойных стандартов Вашингтона и навязывания им неравноправных условий. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин на VIII Парламентском форуме БРИКС, который прошёл в режиме видеоконференции.
Володин заявил об усталости в мире от двойных стандартов США
  • © duma.gov.ru

«Мир устал от двойных стандартов Вашингтона», — цитирует Володина РИА Новости.

По его мнению, Соединённые Штаты навязывают остальному миру неравноправные и невыгодные условия сотрудничества в сферах, включающих экономику, передовые технологии, а также безопасность.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что специальная военная операция на Украине положила начало слому миропорядка по-американски и переходу к действительно многополярному миру, который основан не на либерально-глобалистском эгоцентризме США, а на подлинном суверенитете народов.

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