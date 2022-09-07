Путин заявил о невозможности изолировать Россию

Российский лидер Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) заявил о невозможности изолировать Россию.

«Как бы ни хотелось кому-то изолировать Россию, сделать это, как мы и всегда об это говорили, невозможно. Достаточно просто посмотреть на карту. Используя наши естественные конкурентные преимущества, мы продолжим наращивать свой транспортный потенциал, расширять сеть автомобильных и железных дорог, строить новые подходы к морским терминалам и увеличивать их мощность», — сказал Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Московская конференция по безопасности стала демонстрацией бессмысленности попыток западных стран изолировать Россию, поскольку главы иностранных военных ведомств заявили о поддержке российского внешнеполитического курса.

Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский отметил, что изоляция России существует только в мечтах бывших западных партнёров.