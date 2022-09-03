Шойгу: попытки западных стран изолировать Россию бессмысленны
«Выступающие на форуме главы военных ведомств заявили о поддержке внешнеполитической линии российского руководства и намерении развивать военное и военно-техническое сотрудничество с Россией», — приводит РИА Новости слова Шойгу.
По словам главы российского Минобороны, на конференции присутствовали более 700 делегатов из 70 стран и шести международных организаций.
В июне первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский отметил, что изоляция России существует только в мечтах бывших западных партнёров.