Шойгу: попытки западных стран изолировать Россию бессмысленны

Министр обороны России Сергей Шойгу на тематическом селекторном совещании в российском Минобороны заявил, что Московская конференция по безопасности стала демонстрацией бессмысленности попыток западных стран изолировать Россию, поскольку главы иностранных военных ведомств заявили о поддержке российского внешнеполитического курса.

«Выступающие на форуме главы военных ведомств заявили о поддержке внешнеполитической линии российского руководства и намерении развивать военное и военно-техническое сотрудничество с Россией», — приводит РИА Новости слова Шойгу.

По словам главы российского Минобороны, на конференции присутствовали более 700 делегатов из 70 стран и шести международных организаций.

В июне первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский отметил, что изоляция России существует только в мечтах бывших западных партнёров.