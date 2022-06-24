Полянский: изоляция России существует только в мечтах экс-партнёров с Запада

Изоляция России существует только в мечтах бывших западных партнёров, заявил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

«Глядя на саммит БРИКС, можно ясно видеть, что «изоляция» России существует лишь в мечтах наших бывших западных партнёров», — написал он в Twitter.

В издании Die Welt ранее отметили, что стратегия Запада по изоляции России и её президента Владимира Путина не сработала.

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил в интервью Anadolu, что Анкара намерена придерживаться принципиальной позиции в вопросе санкций против России, несмотря на то что у Запада и у международного сообщества есть вопросы по неподключению Турции к санкционной политике.