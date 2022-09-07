Путин заявил, что обсудит с Эрдоганом ограничение вывоза зерна с Украины в Европу
- РИА Новости
«Очевидно, что при таком подходе масштаб проблем с продовольствием в мире будет только нарастать, к сожалению, к огромному нашему сожалению, что способно привести к небывалой гуманитарной катастрофе», — сказал Путин.
Он заявил, что подумает о том, чтобы ограничить направления вывозы зерна и другого продовольствия по этому маршруту, и обязательно посоветуется на эту тему и с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Ранее французский европарламентарий Жан-Поль Гарро не исключил, что в скором времени из-за продовольственного кризиса, усугублённого ситуацией на Украине, потоки мигрантов в Европу увеличатся. В связи с этим политик поднял вопрос о необходимости не допустить реализации такого сценария.