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Путин заявил, что обсудит с Эрдоганом ограничение вывоза зерна с Украины в Европу

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Президент России Владимир Путин на сессии ВЭФ заявил, что в мире может возникнуть небывалая гуманитарная катастрофа из-за того, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои страны, а не в Африку.
Путин заявил, что обсудит с Эрдоганом ограничение вывоза зерна с Украины в Европу
  • РИА Новости

«Очевидно, что при таком подходе масштаб проблем с продовольствием в мире будет только нарастать, к сожалению, к огромному нашему сожалению, что способно привести к небывалой гуманитарной катастрофе», — сказал Путин.

Он заявил, что подумает о том, чтобы ограничить направления вывозы зерна и другого продовольствия по этому маршруту, и обязательно посоветуется на эту тему и с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Ранее французский европарламентарий Жан-Поль Гарро не исключил, что в скором времени из-за продовольственного кризиса, усугублённого ситуацией на Украине, потоки мигрантов в Европу увеличатся. В связи с этим политик поднял вопрос о необходимости не допустить реализации такого сценария.

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