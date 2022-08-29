В ЕП ожидают наплыв мигрантов в Европу из-за продовольственного кризиса

Французский европарламентарий Жан-Поль Гарро не исключил, что в скором времени из-за продовольственного кризиса, усугублённого ситуацией на Украине, потоки мигрантов в Европу увеличатся. В связи с этим политик поднял вопрос о необходимости не допустить реализации такого сценария. С обращением Гарро к Еврокомиссии ознакомился RT.

В своём запросе Гарро процитировал исполняющую обязанности главы агентства Европейского союза по безопасности внешних границ (Frontex) Айю Калная, которая ещё в июле заявила, что ЕС должен быть готов к «новым волнам мигрантов, вынужденных покинуть место проживания из-за продовольственного кризиса», усугублённого ситуацией на Украине.

«Учитывая, что с начала 2022 года число выявленных незаконных пересечений границы ЕС резко выросло (на 82% по сравнению с тем же периодом 2021 года), на Брюсселе лежит значительная часть ответственности за нашествие мигрантов на наш континент», — подчеркнул евродепутат.

На этом фоне политик поинтересовался, продолжит ли Еврокомиссия обязывать государства — члены объединения принимать всех мигрантов или она примет меры, чтобы «не допустить заполонения Европы мигрантами и тем самым обезопасить идентичность европейских народов».

Гарро также спросил, признают ли в ЕК суверенное право стран — членов Евросоюза защищать свои границы.

Ранее начальник Главного управления Генштаба Вооружённых сил России Игорь Костюков заявил, что Запад провоцирует продовольственный кризис антироссийскими санкциями, нарушающими отлаженные механизмы поставок зерна и удобрений.

А постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов отмечал, что Москва делает всё для стабилизации ситуации на мировом продовольственном рынке.