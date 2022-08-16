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Запад провоцирует продовольственный кризис санкциями против России

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Начальник Главного управления Генштаба Вооружённых сил России Игорь Костюков в ходе Московской конференции по международной безопасности заявил, что Запад провоцирует продовольственный кризис антироссийскими санкциями, нарушающими отлаженные механизмы поставок зерна и удобрений.
Запад провоцирует продовольственный кризис санкциями против России
  • РИА Новости

«Деструктивное влияние оказывают введённые против России санкции, создающие предпосылки к глобальному продовольственному кризису. Нарушаются отлаженные механизмы поставки зерна и удобрений мировым потребителям», — цитирует его ТАСС.

По словам Костюкова, до введения санкций Россия ежегодно поставляла свыше 20 млн т зерновых культур и около 11 млн т удобрений на Ближний Восток и в Северную Африку, в том числе в Египет, Саудовскую Аравию, Сирию и другие страны.

Ранее российский постоянный представитель при ЕС Владимир Чижов заявил, что Россия делает всё необходимое для стабилизации ситуации на мировом продовольственном рынке.

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