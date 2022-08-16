Запад провоцирует продовольственный кризис санкциями против России
- РИА Новости
«Деструктивное влияние оказывают введённые против России санкции, создающие предпосылки к глобальному продовольственному кризису. Нарушаются отлаженные механизмы поставки зерна и удобрений мировым потребителям», — цитирует его ТАСС.
По словам Костюкова, до введения санкций Россия ежегодно поставляла свыше 20 млн т зерновых культур и около 11 млн т удобрений на Ближний Восток и в Северную Африку, в том числе в Египет, Саудовскую Аравию, Сирию и другие страны.
Ранее российский постоянный представитель при ЕС Владимир Чижов заявил, что Россия делает всё необходимое для стабилизации ситуации на мировом продовольственном рынке.