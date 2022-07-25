Чижов: Россия делает всё возможное для стабилизации продовольственной ситуации в мире

Россия делает всё необходимое для стабилизации ситуации на мировом продовольственном рынке. Об этом заявил российский постоянный представитель при ЕС Владимир Чижов.

«В интересах России — стабилизация мирового продовольственного рынка, и Россия для этого делает всё», — приводит ТАСС его слова, сказанные в эфире телеканала «Россия 24».

Чижов добавил, что российские дипломаты продолжают работать над снятием ограничений на экспорт российского продовольствия, в том числе зерна и удобрений.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров рассказал, что Россия настояла на переговорах в Стамбуле на необходимости пакетного решения вопросов о вывозе российского и украинского зерна.

22 июля министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что в Стамбуле подписано два документа, нацеленных на решение проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки.