Лавров заявил, что Россия настояла на пакетном решении вопросов вывоза зерна

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Россия настояла на переговорах в Стамбуле на необходимости пакетного решения вопросов вывоза российского и украинского зерна. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров.
Лавров заявил, что Россия настояла на пакетном решении вопросов вывоза зерна
  • РИА Новости

«В конечном итоге мы настояли на том, чтобы оба вопроса были решены именно в пакете. Вопросы, касающиеся украинского зерна, будут решаться через создание координационного центра в Стамбуле», — приводит РИА Новости его слова на пресс-конференции в Каире.

Лавров добавил, что украинская сторона разминирует территориальные воды, что позволит судам выходить оттуда. Россия и Турция обеспечат безопасность кораблей в открытом море.

Министр отметил, что в ситуации с российским зерном Генсек ООН Антониу Гутерреш взял на себя обязательства снять западные ограничения на логистику и финансовые цепочки.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что в Стамбуле 22 июля подписаны два документа, которые нацелены на решение проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки.

Он сообщил, что в соответствии с соглашением, подписанным Россией, Турцией, представителями ООН и Украиной, в Стамбуле создаётся совместный четырехсторонний координационный центр.

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