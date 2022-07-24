Лавров: Россия надеется на решение в ООН вопроса мешающих поставкам зерна санкций

Министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Египта Самехом Шукри заявил, что российская сторона надеется на то, что у Генсека ООН Антониу Гутерреша получится решить вопрос с санкциями, которые мешают осуществлению операций с зерном.

По его словам, поставкам зерна мешают нелегитимные санкции, которые касаются, в частности, страхования, заходов российских судов в иностранные порты, иностранных судов в российские порты и т. п.

«Теперь после подписания договорённостей в Стамбуле по инициативе Генерального секретаря ООН он вызвался добиваться снятия этих нелегитимных ограничений. Будем рассчитывать, что у него это получится», — цитирует его ТАСС.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что антироссийские меры Евросоюза способствуют росту цен на сельхозпродукцию и углеводороды на мировых рынках.