Лавров: Россия надеется на решение в ООН вопроса мешающих поставкам зерна санкций
- РИА Новости
По его словам, поставкам зерна мешают нелегитимные санкции, которые касаются, в частности, страхования, заходов российских судов в иностранные порты, иностранных судов в российские порты и т. п.
«Теперь после подписания договорённостей в Стамбуле по инициативе Генерального секретаря ООН он вызвался добиваться снятия этих нелегитимных ограничений. Будем рассчитывать, что у него это получится», — цитирует его ТАСС.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что антироссийские меры Евросоюза способствуют росту цен на сельхозпродукцию и углеводороды на мировых рынках.