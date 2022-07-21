Захарова назвала причины роста цен на сельхозпродукцию и углеводороды

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что антироссийские меры Евросоюза способствуют росту цен на сельхозпродукцию и углеводороды на мировых рынках.

Комментарий опубликован на сайте российского МИД.

«Наряду с пандемией COVID-19 основной причиной роста цен на агропромышленную продукцию и углеводороды является недальновидная экономическая и энергетическая политика Запада», — заявила Захарова.

Она отметила, что принимаемые Евросоюзом меры против России способствуют обострению ситуации.

Также в МИД выразили надежду на то, что действия Евросоюза в сфере продовольственной безопасности будут отвечать интересам её укрепления и способствовать созданию условий для беспрепятственного экспорта зерна, удобрений и компонентов для их производства.

21 июля ЕС ввёл седьмой пакет санкций против России.