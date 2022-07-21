МИД прокомментировал действия ЕС в сфере продовольственной безопасности

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала действия Евросоюза в сфере продовольственной безопасности.

Комментарий Захаровой опубликован на сайте МИД.

Она отметила, что в документе Совета ЕС обозначено намерение расширить изъятия из ранее принятых санкционных мер с целью избежать потенциальных негативных последствий для глобальной продовольственной и энергетической безопасности.

По её словам, в Москве, к сожалению, знают, что между заявленными планами и реальными шагами ЕС есть «дистанция огромного размера».

В МИД выразили надежду на то, что действия Евросоюза в сфере продовольственной безопасности будут отвечать интересам её укрепления и способствовать созданию условий для беспрепятственного экспорта зерна, удобрений и компонентов для их производства.

Также в российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что Евросоюз, вводя новые антироссийские санкции, продолжает загонять себя в тупиковое положение.

21 июля Евросоюз ввёл санкции против более 50 физических и юридических лиц из России.

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