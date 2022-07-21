ЕС ввёл санкции против более 50 физических и юридических лиц из России

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Евросоюз ввёл санкции против более 50 физических и юридических лиц из России. Об этом говорится в официальном журнале ЕС.
ЕС ввёл санкции против более 50 физических и юридических лиц из России
  • Gettyimages.ru

В седьмой пакет санкций ЕС вошёл запрет на прямой и косвенный импорт, покупку или передачу золота из России.

Также в него включены Сбербанк, мотоклуб «Ночные волки», фонд «Русский мир», актёры Сергей Безруков и Владимир Машков.

Ранее Совет ЕС заявил, что Евросоюз сделал исключение из антироссийских санкций для сделок с рядом госпредприятий России в сферах продаж сельскохозяйственной продукции и транспортировки нефти в третьи страны.

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