МИД России: ЕС продолжает своими санкциями загонять себя в тупиковое положение

МИД России сообщил, что Евросоюз, вводя новые антироссийские санкции, продолжает загонять себя в тупиковое положение.

Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой.

Отмечается, что 21 июля Совет ЕС объявил о расширении нелегитимных односторонних ограничительных мер против России.

«Тем самым Евросоюз с завидным упорством продолжает загонять себя в тупиковое положение», — заявила Захарова.

Также она обратила внимание, что на фоне очевидной бесперспективности политики давления на Россию всё более явными становятся «губительные последствия еэсовских санкционных упражнений для различных сегментов глобальной экономики и безопасности, в том числе и стран — членов Евросоюза».

Ранее сообщалось, что Евросоюз ввёл санкции против более 50 физических и юридических лиц из России.