Лавров: три стороны будут сопровождать корабли с украинским зерном в Чёрном море

Сопровождение кораблей с украинским зерном в Чёрном море будут обеспечивать Россия, Турция и ещё одна сторона, которую определят позднее. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

«В Стамбуле нам удалось достичь договорённости: Украина занимается разминированием, выпускает корабли в открытое море, Россия, Турция и ещё один участник, который будет определён, сопровождают судно до Босфора», — приводит РИА Новости его слова в ходе встречи с постпредами стран — членов Лиги арабских государств.

Ранее Лавров рассказал, что Россия настояла на переговорах в Стамбуле на необходимости пакетного решения вопросов вывоза российского и украинского зерна.

22 июля министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что в Стамбуле подписаны два документа, которые нацелены на решение проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки.