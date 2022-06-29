В ЕП указали на трудности Польши в связи с поддержкой украинских беженцев

Европарламентарий Анджей Халицкий заявил, что помощи, которую оказывают украинским беженцам жители Польши, недостаточно. На это он указал в своём обращении к Еврокомиссии, с которым ознакомился RT.

Халицкий уточнил, что объёмы финансовой помощи, которую необходимо предоставить украинским беженцам, «намного превосходят те, что может позволить себе принимающая их Польша».

А исходя из того, что экономическая ситуация в Польше ухудшается, Варшаве становится всё труднее оказывать содействие украинцам, добавил европарламентарий.

Вместе с тем он отметил, что некоторым беженцам удаётся найти работу, но предлагаемая им плата «редко покрывает даже стоимость аренды жилья, не говоря о других необходимых расходах».

В связи с этим Халицкий обратился к Еврокомиссии с вопросом, смогут ли беженцы с Украины получать финансовую поддержку напрямую от Евросоюза.

«Планирует ли Еврокомиссия запустить программы по оказанию как краткосрочной, так и долгосрочной поддержки украинских беженцев?» — также поинтересовался политик.

Ранее сообщалось, что с 1 июля большинство украинских беженцев в Польше лишатся ежедневных пособий. Таким образом польские власти стимулируют мигрантов искать работу.