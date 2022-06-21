На аукционе в США продали медаль Нобелевской премии мира Дмитрия Муратова
Об этом сообщается на сайте организаторов торгов Heritage Auction.
Деньги, полученные с продажи награды, получат страны мира, в которых есть украинские дети-беженцы. Среди таких стран Польша, Россия, Германия, Молдавия, Словения, Чехия и Венгрия.
«Все деньги, которые мы сегодня выручим, мы передаём ЮНИСЕФ», — заявил владелец медали, лауреат Нобелевской премии мира Дмитрий Муратов.
Муратов призвал людей по всему миру выставлять на продажу свои реликвии для того, чтобы помочь тем, кто в этом нуждается.
Дмитрий Муратов стал лауреатом Нобелевской премии мира в 2021 году. Как говорится в решении нобелевского комитета, премия присуждена за «усилия по защите свободы выражения мнений, которая является предпосылкой демократии и прочного мира».