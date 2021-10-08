Названы лауреаты Нобелевской премии мира
- AP
Премия присуждена филиппинской журналистке Марии Рессе и российскому журналисту и главному редактору «Новой газеты» Дмитрию Муратову.
«Нобелевский комитет принял решение о присуждении Нобелевской премии мира 2021 года Марии Рессе и Дмитрию Муратову за их усилия по защите свободы выражения мнений, которая является предпосылкой демократии и прочного мира», — говорится в решении комитета.
Ранее стало известно, что Нобелевская премия в области физики за 2021 год присуждена Сюкуро Манабэ, Клаусу Хассельману и Джорджо Паризи.
Писатель Абдулразак Гурна стал лауреатом Нобелевской премии по литературе.
Премию в области химии получили Бенджамин Лист и Дэвид Макмиллан.