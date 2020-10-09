Нобелевскую премию мира получила Всемирная продовольственная программа

Нобелевскую премию мира за 2020 год получила Всемирная продовольственная программа ООН.

Как отметили в Нобелевском комитете, Всемирная продовольственная программа является крупнейшей в мире гуманитарной организацией, борющейся с голодом и содействующей продовольственной безопасности.

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The Norwegian Nobel Committee has decided to award the 2020 Nobel Peace Prize to the World Food Programme (WFP).#NobelPrize#NobelPeacePrizepic.twitter.com/fjnKfXjE3E — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 9, 2020

«ВПП удостоена награды Нобелевской премии мира 2020 года за усилия по борьбе с голодом, за вклад в улучшение условий в районах конфликта, за то, что она выступила в качестве движущей силы в усилиях по предотвращению использования голода в качестве оружия войны», — пояснили в комитете.

Там добавили, что в 2019 году организация «оказала помощь почти 100 млн человек в 88 странах».