Объявлены лауреаты Нобелевской премии по химии

Нобелевская премия в области химии за 2021 год присуждена Бенджамину Листу и Дэвиду Макмиллану. Об этом объявил Нобелевский комитет.

Премия присуждена «за разработку асимметричного органокатализа».

Дэвид Макмиллан изучал разрушение металлических катализаторов под действием влаги.

Бенджамин Лист доказал, что аминокислота пролин может катализировать химическую реакцию.

«Органокатализ развивается с поразительной скоростью. Используя эти реакции, исследователи теперь могут более эффективно создавать что угодно, от новых фармацевтических препаратов до молекул, которые могут улавливать свет в солнечных элементах», — объясняет Нобелевский комитет в Twitter.

Нобелевскую премию в области физики за 2021 год вручили Сюкуро Манабэ, Клаусу Хассельману и Джорджо Паризи.