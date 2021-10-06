Объявлены лауреаты Нобелевской премии по химии
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Премия присуждена «за разработку асимметричного органокатализа».
Дэвид Макмиллан изучал разрушение металлических катализаторов под действием влаги.
Бенджамин Лист доказал, что аминокислота пролин может катализировать химическую реакцию.
«Органокатализ развивается с поразительной скоростью. Используя эти реакции, исследователи теперь могут более эффективно создавать что угодно, от новых фармацевтических препаратов до молекул, которые могут улавливать свет в солнечных элементах», — объясняет Нобелевский комитет в Twitter.
Нобелевскую премию в области физики за 2021 год вручили Сюкуро Манабэ, Клаусу Хассельману и Джорджо Паризи.