Объявлены лауреаты Нобелевской премии по химии

Короткая ссылка
Нобелевская премия в области химии за 2021 год присуждена Бенджамину Листу и Дэвиду Макмиллану. Об этом объявил Нобелевский комитет.
Объявлены лауреаты Нобелевской премии по химии
  • © NielsDK
  • globallookpress.com

Премия присуждена «за разработку асимметричного органокатализа».

Дэвид Макмиллан изучал разрушение металлических катализаторов под действием влаги.

Бенджамин Лист доказал, что аминокислота пролин может катализировать химическую реакцию.

«Органокатализ развивается с поразительной скоростью. Используя эти реакции, исследователи теперь могут более эффективно создавать что угодно, от новых фармацевтических препаратов до молекул, которые могут улавливать свет в солнечных элементах», — объясняет Нобелевский комитет в Twitter.

Нобелевскую премию в области физики за 2021 год вручили Сюкуро Манабэ, Клаусу Хассельману и Джорджо Паризи.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить