Объявлены лауреаты Нобелевской премии по физике
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Первая часть была присуждена немецкому учёному Клаусу Хассельману и американцу Сюкуро Манабэ «за физическое моделирование климата Земли, количественный анализ вариаций и надёжный прогноз глобального потепления».
Вторую часть присудили итальянскому физику-теоретику Джорджо Паризи «за открытие того, как беспорядочность и флуктуации взаимодействуют в физических системах — в масштабах от атомных до планетарных».
Нобелевская премия в области медицины и физиологии за 2021 год присуждена Дэвиду Джулиусу и Ардему Патапутяну.