Объявлены лауреаты Нобелевской премии по физике

Нобелевская премия в области физики за 2021 год присуждена Сюкуро Манабэ, Клаусу Хассельману и Джорджо Паризи. Об этом объявил Нобелевский комитет.

Первая часть была присуждена немецкому учёному Клаусу Хассельману и американцу Сюкуро Манабэ «за физическое моделирование климата Земли, количественный анализ вариаций и надёжный прогноз глобального потепления».

Вторую часть присудили итальянскому физику-теоретику Джорджо Паризи «за открытие того, как беспорядочность и флуктуации взаимодействуют в физических системах — в масштабах от атомных до планетарных».

Нобелевская премия в области медицины и физиологии за 2021 год присуждена Дэвиду Джулиусу и Ардему Патапутяну.