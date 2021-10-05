Объявлены лауреаты Нобелевской премии по физике

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Нобелевская премия в области физики за 2021 год присуждена Сюкуро Манабэ, Клаусу Хассельману и Джорджо Паризи. Об этом объявил Нобелевский комитет.
Объявлены лауреаты Нобелевской премии по физике
  • © AP Photo/Fernando Vergara

Первая часть была присуждена немецкому учёному Клаусу Хассельману и американцу Сюкуро Манабэ «за физическое моделирование климата Земли, количественный анализ вариаций и надёжный прогноз глобального потепления».

Вторую часть присудили итальянскому физику-теоретику Джорджо Паризи «за открытие того, как беспорядочность и флуктуации взаимодействуют в физических системах — в масштабах от атомных до планетарных».

Нобелевская премия в области медицины и физиологии за 2021 год присуждена Дэвиду Джулиусу и Ардему Патапутяну.

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