Rzeczpоspolita: большинство украинских беженцев в Польше 1 июля лишат ежедневных пособий

Большинство украинских беженцев в Польше 1 июля лишатся ежедневного пособия. Об этом сообщает издание Rzeczpоspolita со ссылкой на слова замглавы польского МВД Павла Шефернакера.

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Отмечается, что с 1 июля пособие продолжат выплачивать только инвалидам, беременным и многодетным женщинам. Таким образом польские власти стремятся стимулировать беженцев искать работу. Ранее министр иностранных дел Польши Збигнев Рау заявил, что, согласно оценке польских властей, 2 млн украинских беженцев решили остаться на территории Польши. 22 мая украинский президент Владимир Зеленский заявил о намерении упростить пересечение границы между Украиной и Польшей.