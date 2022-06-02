Rzeczpоspolita: большинство украинских беженцев в Польше 1 июля лишат ежедневных пособий
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Отмечается, что с 1 июля пособие продолжат выплачивать только инвалидам, беременным и многодетным женщинам.
Таким образом польские власти стремятся стимулировать беженцев искать работу.
Ранее министр иностранных дел Польши Збигнев Рау заявил, что, согласно оценке польских властей, 2 млн украинских беженцев решили остаться на территории Польши.
22 мая украинский президент Владимир Зеленский заявил о намерении упростить пересечение границы между Украиной и Польшей.