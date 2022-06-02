Rzeczpоspolita: большинство украинских беженцев в Польше 1 июля лишат ежедневных пособий

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Большинство украинских беженцев в Польше 1 июля лишатся ежедневного пособия. Об этом сообщает издание Rzeczpоspolita со ссылкой на слова замглавы польского МВД Павла Шефернакера.
Rzeczpоspolita: большинство украинских беженцев в Польше 1 июля лишат ежедневных пособий
  • globallookpress.com
  • © Dominika Zarzycka/Keystone Press Agency

Отмечается, что с 1 июля пособие продолжат выплачивать только инвалидам, беременным и многодетным женщинам.

Таким образом польские власти стремятся стимулировать беженцев искать работу.

Ранее министр иностранных дел Польши Збигнев Рау заявил, что, согласно оценке польских властей, 2 млн украинских беженцев решили остаться на территории Польши.

22 мая украинский президент Владимир Зеленский заявил о намерении упростить пересечение границы между Украиной и Польшей.

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