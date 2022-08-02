Business Insider: Германия перестала быть привлекательной страной для мигрантов
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«Однако цифры говорят сами за себя: иммигранты уже не так сильно рвутся приехать в Германию, хотя их ждут сотни тысяч вакансий. Последние действия правительства в Берлине тоже этому не способствуют», — пишет Мадейский.
Он отметил, что ещё недавно Германию называли миграционным раем. Безусловно, этому способствовала политика открытых дверей Ангелы Меркель, которая дала согласие на приём беженцев из Сирии.
Подробнее — в материале ИноТВ.