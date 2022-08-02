Business Insider: Германия перестала быть привлекательной страной для мигрантов

Польский журналист Матеуш Мадейский в статье для Business Insider обратил внимание на резкое падение показателей миграционного прироста в Германии.

«Однако цифры говорят сами за себя: иммигранты уже не так сильно рвутся приехать в Германию, хотя их ждут сотни тысяч вакансий. Последние действия правительства в Берлине тоже этому не способствуют», — пишет Мадейский.

Он отметил, что ещё недавно Германию называли миграционным раем. Безусловно, этому способствовала политика открытых дверей Ангелы Меркель, которая дала согласие на приём беженцев из Сирии.

Подробнее — в материале ИноТВ.