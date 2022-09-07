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Аналитик Кондратьев отметил «неспокойное» состояние рынка нефти

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Ангелина Шурпина
Старший эксперт Института энергетики и финансов Сергей Кондратьев прокомментировал в беседе с RT данные о том, что цена нефти Brent на лондонской бирже ICE опустилась ниже $90 за баррель впервые с 8 февраля.

По мнению эксперта, мировой рынок нефти находится в «неспокойном состоянии».

«На цену нефти давит ухудшение экономической ситуации в развитых странах, в первую очередь, в Европе. Есть определённые опасения, что и в восточной Азии, в Китае, экономическая активность будет восстанавливаться медленнее, и спрос будет ниже, чем мы могли бы ожидать», — рассказал он.

Специалист отметил, есть ожидание, что рынок вернётся к профициту, благодаря этому предложение будет оставаться высоким, а спрос будет низким. Это, как подчеркнул эксперт, «давит на ожидание цен».

«В большей степени это касается ожиданий, а не того реального баланса, который складывается сейчас на рынке, потому что ключевая неопределённость, и то, что действительно может подтолкнуть цены на нефть вверх, это ужесточение санкций против российской нефти», — уточнил собеседник RT.

По его словам, обсуждение потолка цен на российскую нефть может привести к отказу России поставлять нефть странам, которые присоединятся к этой инициативе.

Такое решение западных стран, как пояснил он, может достаточно серьёзно нарушить глобальные цепочки поставок. 

Также аналитик отметил, что Европа и развитые страны Азии всё-таки не сворачивают свои программы монетарного стимулирования.

«И инфляционное давление, которое мы видим по очень широкому спектру товаров, будет распространяться и на нефть», — объяснил Кондратьев.

Ранее стало известно о том, что цена нефти Brent на лондонской бирже ICE опустилась ниже $90 за баррель впервые с 8 февраля.

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