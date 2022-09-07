Путин: Россия не будет поставлять нефть и газ себе в ущерб в случае лимита цен Запада

Решение некоторых стран ввести ограничения цен на российские энергоносители «абсолютно тупое», ни к чему хорошему для его инициаторов оно не приведёт, заявил президент России Владимир Путин во время выступления на Восточном экономическом форуме.

«Есть контрактные обязательства, контракты на поставку. А что, будут приниматься какие-то решения политического характера, противоречащие контрактам? Да мы их просто выполнять не будем. И вообще не будем ничего поставлять, если это противоречит нашим интересам, в данном случае — экономическим. Ни газ не будем поставлять, ни нефть, ни уголь, ни топочный мазут — ничего не будем поставлять», — сказал глава государства.

Он подчеркнул, что тем не менее Россия будет полностью выполнять именно контрактные обязательства.

2 сентября министры финансов стран G7 согласились ввести потолок цены на нефть из России. В частности, «семёрка» запретит страхование судов перевозчикам российской нефти по ценам, превышающим установленный порог.

Министр финансов США Джанет Йеллен отметила, что лимит цен на нефть из России поможет бороться с инфляцией в США.

Как отмечали в Кремле, если российская нефть не будет поступать в Европу, то она пойдёт по альтернативным направлениям в те страны, которые действуют на рыночных условиях.