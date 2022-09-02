Страны G7 запретят страховать суда с нефтью из России по ценам выше установленного порога
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Об этом говорится в заявлении, опубликованном британским правительством.
Согласно сообщению, страны G7 запретят такие услуги, как страхование судов и предоставление финансирования перевозчикам российской нефти по ценам, превышающим установленный порог.
2 сентября министры финансов стран G7 согласились ввести потолок цены на нефть из России.
В Кремле заявили, что если российская нефть в случае решения G7 о лимите цен не будет поступать в Европу, то она пойдёт по альтернативным направлениям в те страны, которые действуют на рыночных условиях.