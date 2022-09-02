Министр финансов Йеллен: лимит цен на нефть из России поможет бороться с инфляцией в США

Лимит цен на российскую нефть стал мощнейшим инструментом США для борьбы с инфляцией, заявила американский министр финансов Джанет Йеллен.

«Лимит цен (на российскую нефть. — RT) является одним из самых мощных инструментов, которыми мы располагаем для борьбы с инфляцией и защиты работников и предприятий в Соединённых Штатах и во всем мире от будущих скачков цен, вызванных глобальными потрясениями», — написала она в Twitter.

По словам Йеллен, это также «поможет нанести серьёзный удар по российским финансам».

2 сентября министры финансов стран G7 согласились ввести потолок цены на нефть из России.

В частности, «семёрка» запретит страхование судов перевозчикам российской нефти по ценам, превышающим установленный порог.

Ранее американский президент Джо Байден обвинил президента России Владимира Путина в подорожании топлива и росте цен на продукты, а также призвал управляющих АЗС в США снизить стоимость бензина.

Как отмечал сам Путин, санкции и многолетние ошибки Запада в экономике стали причиной возникновения волны глобальной инфляции.