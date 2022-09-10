«Вопрос жёсткой реальности»: почему в Евросоюзе не смогли договориться о введении лимита цен на российский газ

Министры энергетики ЕС не согласовали потолок цен на российский трубопроводный газ, сообщила еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон. По её словам, Еврокомиссии поручили изучить возможности ограничения цены не только на российский, но на все виды газа, получаемого ЕС. Как подчеркнула Симсон, пока «все опции остаются на столе». Ранее председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен, объявляя об инициативе ввести лимит цен на газ из РФ, назвала Россию «ненадёжным поставщиком» и обвинила Москву в манипулировании газовым рынком. По мнению экспертов, введение лимита цен на российское голубое топливо спровоцирует усугубление энергетического кризиса в ЕС и усилит протестные настроения в европейском обществе.

Министры энергетики ЕС не согласовали лимит цен на российский трубопроводный газ, сообщила еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон.

«Министры поручили Еврокомиссии изучить возможности ограничения цены на все виды газа, получаемого в ЕС... Пока все опции остаются на столе, Еврокомиссия представит новые предложения (по борьбе с энергетическим кризисом. — RT) на следующей неделе», — приводит слова Симсон ТАСС.

Ранее председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен, объявляя об инициативе ввести лимит цен на газ из РФ, назвала Россию «ненадёжным поставщиком» и обвинила Москву в манипулировании газовым рынком.

«Мы стремимся снизить стоимость газа. Поэтому мы предложим ограничение цен на российский газ, — говорится в сообщении фон дер Ляйен на сайте Еврокомиссии. — Цель состоит в следующем: мы должны сократить доходы России (от продажи энергоносителей. — RT)».

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Напомним, 9 сентября прошла встреча министров энергетики стран ЕС в Брюсселе, на которой обсуждался вопрос установления потолка цен на российский газ. Как сообщил глава министерства Италии по экологической модернизации и трансформации Роберто Чинголани, лишь три из 27 стран ЕС одобрили эту инициативу. Ещё 15 государств согласились на введение потолка для топлива от всех поставщиков: помимо России, по его словам, речь идёт о Норвегии, Алжире, Катаре и США, откуда идёт большое количество СПГ.

В частности, против введения потолка цен на российский газ, назвав его скрытой энергетической санкцией, выступила Венгрия. Глава республики Петер Сийярто написал об этом на своей странице в Facebook*. Ранее он отмечал, что Будапешт сделает всё возможное, чтобы Брюссель наконец понял, что поставки газа — «это вопрос не идеологии или политики, а жёсткой физической реальности».

«План, предусматривающий введение лимита цен исключительно на российский трубопроводный газ, полностью противоречит интересам Европы и Венгрии, — цитирует его агентство Reuters. — Это приведёт к немедленному прекращению его (российского газа. — RT) поставок. Чтобы это понять, необязательно быть лауреатом Нобелевской премии».

Как сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники, ряд стран Евросоюза опасаются, что Москва в ответ на возможное введение потолка цен на российский газ полностью прекратит поставки голубого топлива. По словам неназванного высокопоставленного чиновника ЕС, «все боятся эффекта домино» в случае прекращения Россией поставок газа, поскольку европейские государства тесно взаимосвязаны.

«Если вы перекроете (поставки. — RT) лишь российского газа, то разозлите Россию, не повлияв при этом на других поставщиков», — приводит его слова FT.

Как отмечает газета, введение потолка цен для российского газа потребует одобрения всех 27 стран — членов ЕС, но такого единства среди участников союза сейчас не наблюдается. По словам журналистов, среди государств ЕС, которые выступают против предложения Урсулы фон дер Ляйен, — Италия, Польша, Греция, Венгрия, Австрия и Нидерланды.

Заседание Совета Европы

AFP

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Ранее Чехия, выполняющая до конца года функции председателя Евросоюза, и вовсе заявляла о намерении снять с повестки министерской встречи ЕС вопрос о введении в союзе потолка цен на газ из РФ. Об этом проинформировал членов сената чешского парламента глава Министерства промышленности и торговли республики Йозеф Сикелу. По словам Сикелу, такая мера против России была бы скорее политическим инструментом, а не решением энергетического кризиса в Европе.

«Ведут только к диспропорциям»

В свою очередь, Москва уже заявила о том, какой будет её реакция в случае введения потолка цен на российский газ. 7 сентября во время пленарного заседания Восточного экономического форума президент России Владимир Путин назвал такой вероятный шаг ЕС «очередной глупостью», а также нерыночным и не имеющим никаких перспектив решением.

«Все административные ограничения в области мировой торговли ведут только к диспропорциям и повышению цен», — пояснил российский лидер.

По его словам, если кто-либо на Западе попытается реализовать идею лимитирования цен на российские энергоносители, ни к чему хорошему для тех, кто принимает подобное решение, это не приведёт.

«Кроме всего прочего, есть контрактные обязательства, контракты на поставку. А что, будут приниматься какие-то решения политического характера, противоречащие контрактам? Мы их просто выполнять не будем и вообще не будем ничего поставлять, если это противоречит нашим интересам, в данном случае экономическим», — подчеркнул Путин.

Вместе с тем, пока в ЕС ещё раздумывают об инициативе главы ЕК о введении потолка цен на газ, в Вашингтоне уже назвали дату введения в действие предельных цен на нефть из РФ странами «Большой семёрки» (G7), в которую, помимо США, входят Канада, Великобритания, Япония, Германия, Италия и Франция. Как заявил замминистра финансов США Уолли Адейемо в интервью Yahoo Finance, это произойдёт ближе к 5 декабря.

Такое решение оценил спикер Госдумы Вячеслав Володин, который заявил, что стоимость российских энергоресурсов будет определяться «рынком и договорными обязательствами».

«То, что чиновники государств G7 называют потолком цен, будет полом. Озвученная Западом предельная цена станет нижней планкой», — написал Володин в своём Telegram-канале.

По его словам, западная модель глобальной экономики, которая строится на колониальных принципах, «изжила себя».

Хранилище газа в Германии

AP

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«Возникнет ещё больший дефицит»

Как заявил в беседе с RT ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков, если Евросоюз, а также США и другие страны G7 всё-таки введут потолок цен на российские энергоносители, несмотря на то что в ЕС пока так и нет единодушия по этому вопросу, европолитики сделают хуже только себе.

«Они просто не будут получать газ и нефть из России, что ещё больше усугубит экономический кризис, разворачивающийся на Западе. РФ открытым текстом говорит, что не намерена поставлять углеводороды тем, кто попытается их приобрести по нерыночным ценам. И имеет на это полное право. Москве это не составит никакого труда, поскольку шаги по лимиту цен на энергоресурсы из РФ — это прямое нарушение действующих контрактов, которые Россия в таком случае выполнять не обязана», — подчеркнул эксперт.

По словам Юшкова, при введении потолка цен на российский газ в ЕС пострадают в первую очередь те страны, которые не имеют альтернативных источников поставок голубого топлива.

«Это Центральная Европа, все те государства, которые не имеют выхода к морю. Но такой возможный шаг Брюсселя отразится крайне негативно на всём Евросоюзе, поскольку возникнет ещё больший дефицит энергоресурсов, чем сейчас, цены резко вырастут и могут достичь $7 тыс. за тысячу кубометров. Жутко дорогим будет и тот объём СПГ, который физически доступен европейцам на фоне общего топливного дефицита», — сказал аналитик.

Схожей позиции придерживается и промышленный эксперт, доктор экономических наук Леонид Хазанов. По его словам, всё ещё возможное введения потолка цен на российский газ Евросоюзом приведёт к резкой нехватке голубого топлива в ЕС и быстрому опустошению его подземных хранилищ (ПХГ).

«Если осень и зима будут холодными в Европе, запасы в ПХГ истощатся в короткий срок. А закупки голубого топлива в сжиженном виде не компенсируют газовые поставки из России. Этот процесс будет нарастать как снежный ком: начнутся отключения электроэнергии, температура в домах снизится ещё больше, одно за другим будет останавливаться промышленное производство. В итоге всё это приведёт к настоящей заморозке развития ЕС», — отметил эксперт в разговоре с RT.

Как следствие, подобные негативные изменения вызовут усиление протестных настроений в европейском обществе, считает Хазанов.

«Уже сейчас мы наблюдаем такие процессы, но тенденция будет лишь набирать обороты, поскольку жить в холодных квартирах и платить баснословные деньги за газ и другие энергоресурсы население ЕС уже устало. Такие жертвы никому не нужны, кроме европолитиков», — констатировал аналитик.

Еврокомиссия

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© Christian Dauphin

По словам Хазанова, складывается впечатление, что, предлагая ввести потолок цен на российский газ, Еврокомиссия думает только об одном: как бы отчитаться перед властями США о проделанной работе.

«Совершенно очевидно, что в ЕК даже не задумываются, как эти меры отразятся на благосостоянии населения ЕС. Их волнуют лишь собственные интересы. Если этим они хотели что-то доказать России, то пусть продолжают это делать в тёмных и плохо отапливаемых помещениях ЕК», — заключил эксперт.

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