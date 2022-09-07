В Чехии заявили о желании снять с рассмотрения в Совете ЕС вопрос о ценах на газ из России

Глава Минпромторга Чехии Юзеф Сикела заявил, что Прага хочет снять вопрос об ограничении цен на газ из России с рассмотрения в Совете ЕС.

«Чехия хочет снять вопрос об ограничении цен на российский газ с рассмотрения в Совете ЕС, поскольку это политический инструмент, а не разрешение энергетического кризиса», — цитирует Сикелу РИА Новости.

Отмечается, что данное заявление Сикела сделал на заседании сенатского комитета по экономике.

Президент России Владимир Путин назвал глупостью идею западных стран ограничить цены на газ из России.