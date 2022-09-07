Президент России Владимир Путин назвал глупостью идею западных стран ограничить цены на газ из России.

«Это глупость очередная. Очередное нерыночное, не имеющее никаких перспектив решение», — сказал Путин.

В Европейском союзе на технической встрече 7 сентября обсудят предложения о введении потолка цен на газ из России.

Директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве России, экономист Алексей Зубец рассказал в беседе с радио «Комсомольская правда» о последствиях энергокризиса для Европы.