Bloomberg: в ЕС 7 сентября обсудят предложения о введении потолка цен на российский газ

В Европейском союзе на технической встрече 7 сентября обсудят предложения о введении потолка цен на газ из России. Об этом информирует Bloomberg со ссылкой на внутренний документ Евросоюза.

Отмечается, что в качестве возможных инструментов власти ЕС рассматривают лимит цен на импортируемый газ и административное ценообразование во время чрезвычайных ситуаций для регионов, наиболее пострадавших от перебоев с поставками.

«Эти предложения будут обсуждаться с экспертами из государств-членов на техническом совещании 7 сентября», — говорится в сообщении.

2 сентября министры финансов стран G7 согласились ввести потолок цены на нефть из России. В частности, «семёрка» запретит страхование судов перевозчикам российской нефти по ценам, превышающим установленный порог.

Министр финансов США Джанет Йеллен отметила, что лимит цен на нефть из России поможет бороться с инфляцией в США.

Как отмечали в Кремле, если российская нефть не будет поступать в Европу, то она пойдёт по альтернативным направлениям в те страны, которые действуют на рыночных условиях.