«Мы уничтожаем себя»: почему в ЕС стали чаще критиковать введённые против России санкции

Санкции против России не приведут к прекращению конфликта на Украине, в то время как они наносят серьёзный ущерб экономике Германии, заявила депутат бундестага Сара Вагенкнехт. На обратный эффект от ограничений и на их бесполезность как инструмента давления на Москву также указывают политики в Италии и Франции. Серьёзность последствий санкций для ЕС признал и глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, вместе с тем он призвал страны содружества потерпеть. Эксперты отмечают, что совокупность внутренних проблем, которые усугубились после введения рестрикций и усиления энергетического кризиса, заставляет европейских политиков осознавать контрпродуктивность их решений. Однако навязываемая США конъюнктура сегодня настолько сильна, что в ЕС не могут в одночасье сменить курс, поставив во главу угла собственные интересы, подчёркивают аналитики.

Антироссийские санкции не оказывают должного воздействия на Москву и не приведут к прекращению конфликта на Украине, в то время как они наносят очевидный вред европейской экономике. Такое мнение в интервью новостному порталу t-online выразила депутат бундестага от Левой партии Сара Вагенкнехт.

«Экономические санкции наносят ущерб главным образом Германии и Европе, в то время как «Газпром» получает рекордные прибыли... Ясно, что санкции не ведут к прекращению конфликта на Украине», — заявила Вагенкнехт.

«Россия не нуждается в Западе для продажи своего сырья. Но немецкая промышленность разоряется без дешёвых источников энергии. А кто выигрывает от спора других? США», — указала политик.

По её словам, Соединённые Штаты пользуются ситуацией, получая прибыль в размере $200 млн с каждого танкера со сжиженным природным газом (СПГ). Депутат также подчеркнула, что из-за роста цен на голубое топливо и электричество всё больше компаний переносят свои рабочие места из Европы за границу.

«Мы разрушаем нашу промышленность и наш средний класс, это же безумие... Мы уничтожаем себя, а Россия зарабатывает больше, чем раньше, благодаря взрыву цен», — констатировала Вагенкнехт.

Так, из-за текущего кризиса инфляция в Германии в августе выросла до 8,8% в годовом выражении, достигнув рекордных значений за последние 50 лет, сообщало агентство Reuters со ссылкой на Федеральное статистическое управление ФРГ.

Депутат бундестага от фракции Левой партии Сара Вагенкнехт

AP

© Michael Sohn

Переосмысление реальности

В Европе всё чаще начинают звучать мнения об обратном эффекте санкций и их бесполезности как инструмента давления на Россию. На днях с заявлением, созвучным тезисам Сары Вагенкнехт, выступил лидер итальянской партии «Лига» Маттео Сальвини. В своём Twitter 3 сентября он подчеркнул, что рестрикции работают совсем не так, как ожидали в Евросоюзе.

«Те, против кого были введены санкции, оказались победителями, а те, кто ввёл санкции, стоят на коленях. Очевидно, что кто-то в Европе просчитался», — заявил политик.

В связи с этим он указал на необходимость переосмысления властями дальнейшей стратегии, чтобы сохранить в стране рабочие места и предприятия. Позднее в интервью радиостанции RTL он и вовсе призвал к отмене ограничений, из-за которых цены на энергоносители значительно выросли, вынуждая итальянцев платить по счетам едва ли не в четыре раза больше, чем раньше.

«Прошло уже семь месяцев, а вооружённый конфликт продолжается, при этом казна Российской Федерации наполняется деньгами», — подчеркнул лидер «Лиги».

По последним данным Национального института статистики Италии (ISTAT), инфляция в стране достигла максимума с 1985 года, разогнавшись до 8,4% в годовом исчислении.

На неэффективность рестрикций 4 сентября указал и французский евродепутат Жордан Барделля. «Санкции, введённые против России, гораздо более болезненны для французов, чем для русских. Они служат только обогащению России», — подчеркнул он в интервью телеканалу BFMTV.

Ещё в начале августа со схожим заявлением выступила депутат французского парламента Марин Ле Пен. Она констатировала провал политики санкций, жертвой которых в большей степени стала Европа, чем РФ. По её мнению, рестрикции лишь «заставили страдать население Европы».

«Нужно быть совершенно неискренним, чтобы не констатировать, что, вопреки заверениям нашего правительства, российская экономика не стоит на коленях и не объявила дефолт. Мы гораздо больше страдаем от этих санкций, чем Россия», — заявила политик.

Она подчеркнула, что это стало повторением ситуации с ограничениями, введёнными против России в 2014 году.

Флаги стран ЕС

AP

© Jean-Francois Badias

Даже в Литве, которая остаётся одним из основных инициаторов и лоббистов такого давления на Россию, констатируют спад энтузиазма среди европейских стран по введению новых рестрикций против Москвы.

«Я думаю, что аппетит в отношении дополнительных санкций иссяк. Многие европейские страны с тревогой смотрят на предстоящую зиму, ведь речь идёт о ценах на газ и энергоносители», — заявил глава МИД республики Габриэлюс Ландсбергис в интервью Deutsche Welle*.

Серьёзность последствий санкционной политики для ЕС признал и глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. В беседе с австрийской газетой Kronen Zeitung 28 августа он отметил, что содружество находится «перед большими вызовами в краткосрочной перспективе». При этом он заявил, что рестрикции якобы ограничивают экономические возможности России.

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«Но мы должны быть готовы заплатить цену за свободу», — цитирует ТАСС Борреля.

Взгляд из Москвы

На неэффективность санкций ранее указывали и в Кремле. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, введённые ограничения привели Европу к кризису. «Вы видите, как лихорадит энергетические рынки, лихорадит их в основном в Европе. Принятые антироссийские меры привели к весьма и весьма глубокому кризису», — заявил он журналистам 2 сентября.

Позднее Песков также обратил внимание на протесты, которые в последние дни вспыхивают в европейских странах из-за недовольства населения действиями своих властей.

«Очевидно, что людям, предпринимателям, компаниям в Европе жить становится хуже, работать становится хуже, денег зарабатывается меньше. Уровень жизни падает. Это очевидная реальность, и конечно, вопросов у простых граждан к руководству их стран будет появляться всё больше и больше», — констатировал он.

Так, 3 сентября многотысячный митинг прошёл в Праге. Протестующие требовали отставки правительства во главе с премьером Петром Фиалой, а также немедленных переговоров с Россией для заключения прямых контрактов на поставку газа в Чехию. На следующий день демонстрация состоялась в Кёльне, а 5 сентября — в Лейпциге. Протестующие призывали к отмене санкций, снижению цен на газ, введению в эксплуатацию «Северного потока — 2» и отмене поставок оружия Украине.

Основания для упрёков

Как отметил в беседе с RT руководитель отдела социальных и политических исследований Института Европы РАН Владимир Швейцер, на Западе рассчитывали на быстрый эффект от своих санкций и были не готовы к тому, что их ожидания не оправдаются.

«В Брюсселе сейчас убеждают себя, что вводимые санкции всё же дадут ожидаемый эффект, но в долгосрочной перспективе и в весьма отдалённом будущем. По-моему, в Европе уже никто не рассчитывает, что Россия откажется от своего курса и пойдёт на попятную. Этим начинают пользоваться оппозиционные европолитики, которым прежде затыкали рот. Теперь у них есть все законные основания упрекать действующие власти», — пояснил эксперт.

При этом он выразил мнение, что выступления ряда политиков вряд ли изменят приверженность истеблишмента нынешнему антироссийскому курсу.

«В целом ЕС стоит на своих позициях. Те, кто сидит в Брюсселе, будут их придерживаться во что бы то ни стало. Другое дело, если в Европе в эту зиму наметятся серьёзные антисоциальные тенденции, которые связаны с экономикой и с энергетической политикой, тогда можно ожидать некой трансформации взглядов ряда правительств, но и то при условии смены властей предержащих», — добавил аналитик.

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В свою очередь, старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Александр Камкин в разговоре с RT отметил, что от всей нынешней ситуации выигрывают только США, которые в конечном итоге получили доступ для своего СПГ на европейский рынок, которому мешали поставки дешёвого газа из России. К тому же Вашингтон, продвигая ограничения, ведёт двойную игру, так как рассчитывает окончательно оторвать ЕС от РФ и ослабить содружество, сделав его более зависимым от себя.

«Евросоюз для США — это экономический конкурент. Ослабление Евросоюза — это закрепление экономического положения самих Штатов и возможность купить дёшево целые отрасли европейской экономики. Конечно, плохо от этой санкционной политики будет всем, потому что США, как и ЕС, входят сейчас в затяжную рецессию. Однако Европе от нынешнего курса будет намного хуже», — пояснил эксперт.

Он также отметил, что текущая ситуация с внутренними проблемами, усугублённая санкциями, — это вызов для европейских элит, которые ориентированы на американскую повестку и не могут без ущерба для себя сменить вектор.

«Их позиция — безоговорочное следование политике США и особый режим отношений с Вашингтоном. Те, кто сегодня их критикует, вряд ли смогут оказать на них большое воздействие. Скорее в этом больше преуспеет само общество, которое уже сталкивается со всеми пагубными последствиями санкционной политики. Протестами и митингами они могут добиться смены правящих верхушек, чтобы к власти пришли те политики, которые готовы заботиться об их благосостоянии. Без этого Европа и дальше будет вассалом США, жертвующим собой ради американских интересов», — резюмировал Камкин.

* СМИ, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 28.03.2022.