Глава МИД Литвы: «аппетит» Евросоюза в плане дополнительных антироссийских санкций иссяк

Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис в интервью для Deutsche Welle* признал, что «аппетит» Европейского союза в отношении дополнительных санкций против России иссяк.

«Я думаю, что аппетит в отношении дополнительных санкций иссяк. Многие европейские страны с тревогой смотрят на предстоящую зиму, ведь речь идёт о ценах на газ и энергоносители», — цитирует его ТАСС.

Между тем глава литовского МИД выразил надежду, что ЕС продолжит давление на Россию, как только ситуация с энергоносителями в европейских странах нормализуется.

* СМИ, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 28.03.2022.