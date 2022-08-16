военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Глава МИД Литвы: «аппетит» Евросоюза в плане дополнительных антироссийских санкций иссяк

Короткая ссылка
Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис в интервью для Deutsche Welle* признал, что «аппетит» Европейского союза в отношении дополнительных санкций против России иссяк.

«Я думаю, что аппетит в отношении дополнительных санкций иссяк. Многие европейские страны с тревогой смотрят на предстоящую зиму, ведь речь идёт о ценах на газ и энергоносители», — цитирует его ТАСС.

Между тем глава литовского МИД выразил надежду, что ЕС продолжит давление на Россию, как только ситуация с энергоносителями в европейских странах нормализуется.

* СМИ, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 28.03.2022.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить