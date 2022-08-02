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Марин Ле Пен заявила о вреде антироссийских санкций для Европы

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Депутат французского парламента Марин Ле Пен на пресс-конференции в Париже заявила, что санкции, введённые ЕС против России, больше навредили самой Европе.
Марин Ле Пен заявила о вреде антироссийских санкций для Европы
  • AFP
  • © JULIEN DE ROSA

«Эти санкции лишь заставили страдать население европейских стран. Это провал политики санкций», — цитирует её ТАСС.

Она подчеркнула, что жертвами антироссийских санкций стала не Россия, а Европа.

«Реальность такова, что мы — в большей мере жертвы этих санкций, чем Россия», — отметила политик.

Ранее ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков в беседе с Nation News прокомментировал энергокризис в Европе, вызванный антироссийскими санкциями.

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