Депутат французского парламента Марин Ле Пен на пресс-конференции в Париже заявила, что санкции, введённые ЕС против России, больше навредили самой Европе.

«Эти санкции лишь заставили страдать население европейских стран. Это провал политики санкций», — цитирует её ТАСС.

Она подчеркнула, что жертвами антироссийских санкций стала не Россия, а Европа.

«Реальность такова, что мы — в большей мере жертвы этих санкций, чем Россия», — отметила политик.

Ранее ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков в беседе с Nation News прокомментировал энергокризис в Европе, вызванный антироссийскими санкциями.