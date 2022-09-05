В Кремле объяснили митинги в ЕС падением уровня жизни европейцев

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя митинги в Европе на фоне энергокризиса, заявил, что они связаны с падением уровня жизни европейцев.

«Очевидно, что людям, предпринимателям, компаниям в Европе жить становится хуже, работать становится хуже, денег зарабатывается меньше. Уровень жизни падает», — сказал он.

Песков отметил: «Это очевидная реальность и, конечно, вопросов у простых граждан к руководству их стран будет появляться все больше и больше».

«Не наше дело как-то это комментировать, не наше дело это трактовать — пусть этим занимаются те руководители западных стран, которые принимают те самые абсурдные, нелогичные и вредоносные для их же стран решения», — добавил представитель Кремля.

Ранее в ряде стран ЕС прошли протесты. Например, 4 сентября в Кёльне прошла демонстрация в поддержку России и против поставок оружия Украине, а 3 сентября в центре Праги прошёл крупный антиправительственный митинг из-за недовольства местных жителей мерами властей по борьбе с удорожанием газа и всеобщим ростом цен на товары.