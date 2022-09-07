«Пытаются сохранить выгодный только им миропорядок»: Путин — о политике коллективного Запада

Во Владивостоке проходит пленарное заседание VII Восточного экономического форума, главная тема которого в этом году — «На пути к многополярному миру». В сессии принимают участие президент РФ Владимир Путин и высокопоставленные представители Китая, Армении, Монголии и Мьянмы. К участникам заседания также обратятся премьер-министры Индии и Малайзии. RT ведёт прямую трансляцию.