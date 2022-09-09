Премьер Словении Голоб заявил об обрушении европейского рынка газа и электроэнергии
«Европейский рынок газа и электроэнергии буквально рухнул и сегодня не функционирует. Это не значит, что от него нужно отказаться, он должен быть реформирован», — цитирует его ТАСС.
Президент России Владимир Путин ранее на полях Восточного экономического форума заявил, что европейский рынок энергоресурсов перестал быть премиальным.
СМИ писали, что Россия способна остановить экспорт газа в Европейский союз как минимум на год, при этом никак не нанося ущерб национальной экономике.