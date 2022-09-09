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Премьер Словении Голоб заявил об обрушении европейского рынка газа и электроэнергии

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Рынок газа и электроэнергии в ЕС рухнул и не функционирует — он нуждается в реформации, заявил премьер-министр Словении Роберт Голоб в интервью национальному радио «Первый».

«Европейский рынок газа и электроэнергии буквально рухнул и сегодня не функционирует. Это не значит, что от него нужно отказаться, он должен быть реформирован», — цитирует его ТАСС.

Президент России Владимир Путин ранее на полях Восточного экономического форума заявил, что европейский рынок энергоресурсов перестал быть премиальным.

СМИ писали, что Россия способна остановить экспорт газа в Европейский союз как минимум на год, при этом никак не нанося ущерб национальной экономике.

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