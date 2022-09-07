Путин заявил, что европейский рынок энергоресурсов перестал быть премиальным

Президент России Владимир Путин на полях Восточного экономического форума заявил, что европейский рынок энергоресурсов перестал быть премиальным.

«Европейский рынок считался премиальным, но ситуация в мире очень быстро меняется. Совсем недавно, в начале кризиса вокруг Украины, он перестал быть премиальным. Даже американские партнёры европейцев перенаправили свои танкеры со сжиженным природным газом в азиатские страны, в том числе и Китай. Потому что там дороже было продать», — сказал он.

Ранее СМИ писали, что Россия способна остановить экспорт газа в Европейский союз как минимум на год, при этом никак не нанося ущерб национальной экономике.

Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию с газом в Европе.