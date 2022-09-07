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Путин заявил, что европейский рынок энергоресурсов перестал быть премиальным

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Президент России Владимир Путин на полях Восточного экономического форума заявил, что европейский рынок энергоресурсов перестал быть премиальным.
Путин заявил, что европейский рынок энергоресурсов перестал быть премиальным
  • kremlin.ru

«Европейский рынок считался премиальным, но ситуация в мире очень быстро меняется. Совсем недавно, в начале кризиса вокруг Украины, он перестал быть премиальным. Даже американские партнёры европейцев перенаправили свои танкеры со сжиженным природным газом в азиатские страны, в том числе и Китай. Потому что там дороже было продать», — сказал он.

Ранее СМИ писали, что Россия способна остановить экспорт газа в Европейский союз как минимум на год, при этом никак не нанося ущерб национальной экономике.

Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию с газом в Европе.

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