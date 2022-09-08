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Мишустин: нефтегазовые доходы России выросли почти на 50%, несмотря на санкции

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Попытка Запада ограничить экспорт энергоносителей из России привела к росту нефтегазовых доходов российского бюджета почти на 50%. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.

«Попытка ограничить энергетический экспорт привела к закономерному росту нефтегазовых доходов нашего бюджета — почти наполовину», — цитирует Мишустина ТАСС.

Как ранее сообщил российский президент Владимир Путин во время встречи с главой ФНС Даниилом Егоровым, наполняемость бюджета России идёт нужными темпами, несмотря на проблемы, которые создают ей недоброжелатели, в том числе растёт и доля нефтегазовых и ненефтегазовых доходов.

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