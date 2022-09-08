Мишустин: нефтегазовые доходы России выросли почти на 50%, несмотря на санкции

Попытка Запада ограничить экспорт энергоносителей из России привела к росту нефтегазовых доходов российского бюджета почти на 50%. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.