Путин: нефтегазовые доходы России растут, как и ненефтегазовые

Наполняемость бюджета России идёт нужными темпами, несмотря на проблемы, которые создают ей недоброжелатели, в том числе растёт и доля нефтегазовых и ненефтегазовых доходов. Об этом сообщил российский президент Владимир Путин во время встречи с главой ФНС Даниилом Егоровым.

«Даниил Вячеславович, несмотря на проблемы, которые нам пытаются создать наши недоброжелатели и завистники, тем не менее наполняемость бюджета всё-таки идёт нужными темпами, растут нефтегазовые доходы и, что особенно приятно, ненефтегазовые тоже, по-моему, на 24% за последнее время», — сказал глава государства.

Всё это говорит о стабилизации экономических показателей, во всяком случае, на данный момент времени, подчеркнул он.

Вместе с этим руководство России понимает риски и видит их в среднесрочной перспективе, «они никуда не исчезли», добавил Путин.

Егоров, отвечая президенту, отметил, что консолидированный бюджет по сравнению с первым полугодием 2021 года вырос на 32%, в сумме это плюс 4,1 трлн рублей.

«Безусловно, нефтегазовые доходы и конъюнктура сыграли существенную роль в этом наполнении. Но, как Вы абсолютно верно сказали, 24% — это, кстати говоря, 2 трлн рублей — это ненефтегазовые доходы», — рассказал глава ФНС.

В июне глава Минфина Антон Силуанов сообщил, что доходы федерального бюджета России в I квартале 2022 года составили 7,2 трлн рублей.