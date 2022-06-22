Министр финансов Силуанов: доходы бюджета России в I квартале составили 7,2 трлн рублей

Доходы федерального бюджета России в I квартале 2022 года составили 7,2 трлн рублей. Об этом сообщил глава Минфина Антон Силуанов.

«Рост нефтегазовых доходов составил 2,8% ВВП и связан с ростом цены на нефть и газ, всплеском курса доллара США, изменением условий соглашения ОПЕК+, а также рядом корректировок налогового и таможенного законодательства, в том числе в рамках продолжения налогового маневра», — сказал министр на заседании правительства.

В своём докладе он обратил внимание на исполнение бюджетов регионов, где наблюдается положительная динамика в части увеличения собственных доходов.

«Мы видим, что доля собственных доходов регионов с каждым годом растёт. Так, по состоянию на 1 апреля текущего года доходы бюджетов регионов увеличились на 28% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — добавил Силуанов.

Ранее министр отметил, что общие расходы бюджета России в 2022 году составят 26 трлн рублей.