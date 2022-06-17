Силуанов заявил, что расходы российского бюджета в 2022 году составят 26 трлн рублей

Министр финансов Антон Силуанов сообщил, что общие расходы бюджета России в 2022 году составят 26 трлн рублей.

По его словам, Минфин выделяет дополнительные 3 трлн рублей на субсидирование импорта.

«Это, если посмотреть бюджет, 26 трлн расходы. Плюс к плану общий объём расходов у нас планировался 23 с небольшим трлн рублей, сейчас будет 26 трлн рублей», — приводит РИА Новости заявление Силуанова на деловом завтраке Сбербанка в рамках ПМЭФ.

В апреле глава Минфина сообщил, что по итогам 2022 года федеральный бюджет России будет исполнен с дефицитом около 1% ВВП.