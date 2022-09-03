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Французский журналист Ленгле: доходы России растут благодаря санкциям Запада

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Нефтегазовые доходы России растут благодаря санкциям, считает французский журналист Франсуа Ленгле. Такое мнение он выразил в программе на люксембургском канале RTL.

По словам Ленгле, который специализируется на экономике, Россия не нуждается в финансировании, потому что после введения санкций Запада на фоне спецоперации на Украине её доходы от экспорта энергоресурсов выросли на 40%.

«Она буквально купается в деньгах... Не вопреки, а благодаря санкциям, которые подняли цены, развязав рыночные спекуляции. Немного меньший объём по гораздо более высоким ценам, что означает гораздо больше денег», — сказал журналист, которого цитирует РИА Новости.

Вместе с этим покупатели нефти и газа на Западе вынуждены бороться с растущей инфляцией, подчеркнул он.

Как ранее сообщил российский президент Владимир Путин во время встречи с главой ФНС Даниилом Егоровым, наполняемость бюджета России идёт нужными темпами, несмотря на проблемы, которые создают ей недоброжелатели, в том числе растёт и доля нефтегазовых и ненефтегазовых доходов.

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