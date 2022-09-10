«Не решает гуманитарных проблем»: как западные страны пытаются заработать на зерновой сделке

Распределение продовольствия, вывезенного из украинских портов, регулируется рыночными механизмами, утверждает руководитель Управления по вопросам координации санкций Госдепа США Джеймс О'Брайен. По его словам, дискуссия на тему поставок сельхозпродукции не имеет большого смысла. По данным РФ и западных СМИ, основной получатель зерна — Евросоюз, а не развивающиеся страны, где находятся страдающие от голода жители. Как предполагают эксперты, страны Запада перепродают нуждающимся государствам купленное у Киева продовольствие. По мнению аналитиков, такая политика повышает риск гуманитарной катастрофы.

Глава Управления по вопросам координации санкций Госдепартамента США Джеймс О'Брайен прокомментировал данные о практически полном отсутствии поставок украинского зерна беднейшим странам мира. В разговоре с журналистами американский чиновник заявил, что распределение продовольствия из украинских портов якобы регулируется рыночными механизмами.

«Речь идёт о глобальных рынках, так что вне зависимости от того, куда именно направляется продовольствие и каждая конкретная корзина пшеницы (в отдельности. — RT), это способствует мировым поставкам и даёт другим людям возможность покупать другую пшеницу», — сказал О'Брайен.

По мнению представителя Госдепа, дискуссия о распределении вывозимого с Украины продовольствия не имеет большого смысла. Более того, как утверждает О'Брайен, «примерно половина всего вывозимого с Украины зерна направляется в страны глобального Юга», то есть в беднейшие государства мира.

Согласно данным, которые озвучил американский чиновник, в общей сложности из украинских портов вышли 102 судна. По словам О'Брайена, с момента действия продовольственной сделки 22 корабля с украинской сельхозпродукцией якобы направились «в различные точки глобального Юга», а ещё 25 остановились в Турции, где украинское зерно проходит перевалку.

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«Нам неизвестно, куда отправляется всё зерно, которое проходит перевалку и переупаковывается в Турции, но Турция исторически является крупным торговым пунктом для поставок продовольствия в страны глобального Юга», — добавил О'Брайен.

Как заявил в беседе с RT кандидат экономических наук, политолог Александр Дудчак, чиновник Госдепа, общаясь с журналистами, «фактически проговорился» о подлинных целях политики США и их союзников по украинскому зерну.

«Коллективный Запад мыслит исключительно эгоистическими категориями. Сейчас он стремится насытить мировой рынок зерном и тем самым сбить цены — естественно, прежде всего для себя. То обстоятельство, что украинское зерно почти не доходит до беднейших стран, его не волнует», — пояснил Дудчак.

Стоит отметить, что, по официальной информации российской стороны, по состоянию на начало сентября украинское порты покинули 87 кораблей с зерном. 30 судов отправились в Евросоюз, три — в Израиль, три судна — в ЮАР, семь — в Египет, одно — в Йемен и одно — в Джибути.

Как заявил 9 сентября президент РФ Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности, 32 корабля находятся в Турции как у «организатора всего этого процесса». При этом, по словам Путина, по продовольственным программам ООН беднейшие страны получили только 60 тыс. т украинской сельхозпродукции — это 3% от общего объёма вывезенного из Украины продовольствия с момента заключения сделки. Тогда как «европейские партнёры всё время говорили о необходимости наладить такие поставки, в том числе с Украины, и прежде всего в интересах беднейших стран», подчеркнул российский лидер.

В свою очередь, испанская газета El País со ссылкой на данные ООН и ресурсы, отслеживающие передвижение судов, сообщила 8 сентября, что 38% зерна, вывезенного из украинских портов в рамках продуктовой сделки, уже поступило в страны Европейского союза.

Продовольственный реэкспорт

Напомним, так называемая зерновая сделка была заключена в Стамбуле 22 июля. Её участниками стали Россия, Украина, Турция и ООН. Сделка позволила наладить вывоз сельхозпродукции из украинских портов, исключив при этом возможность поставок оружия киевскому режиму морским путём. Договорённости действуют до ноября, но стороны могут согласовать их продление.

Как заявил на церемонии подписания итогового документа Генеральный секретарь Всемирной организации Антониу Гутерреш, вывоз украинской сельхозпродукции призван предотвратить голод в беднейших странах и стабилизировать стремительно растущие цены на продовольствие в мире.

Стоит отметить, что незадолго до подписания зерновой сделки на сайте Всемирной продовольственной программы ООН был опубликован доклад, авторы которого спрогнозировали массовый голод из-за продовольственной катастрофы, в том числе из-за новой фазы украинского кризиса.

Церемония заключения стамбульских договорённостей

AP

© Khalil Hamra

По оценкам Всемирной организации, в текущем году 50 млн человек в 45 странах живут на грани голода. Главным образом от недостатка продовольствия страдает Африка. Так, в начале лета в ООН сообщили о вынужденном сокращении пайков для граждан Эфиопии, Кении, Южного Судана и Уганды.

Как напомнил Александр Дудчак, ООН и западные страны убеждали Россию и весь мир в важности заключения зерновой сделки ради спасения жителей беднейших стран. Однако практическая реализация стамбульских договорённостей вызывает массу вопросов.

«Невозможно не замечать, что под предлогом реализации сделки используются совершенно непрозрачные схемы распределения зерна. И теперь Госдеп США в лице Джеймса О'Брайена дал понять, что поставки украинской сельхозпродукции, оказывается, подчиняются законам рыночной экономики, а не принципам помощи беднейшим странам», — отметил Дудчак.

Как предполагает эксперт, с большой долей вероятности западные страны накапливают, а потом перепродают вывезенную из украинских портов продукцию либо собираются заработать на таком «нехитром реэкспорте».

«Западные страны имеют сейчас возможность вывозить украинское зерно и тем самым в очередной раз нажиться на проблемах Украины и на бедах Африки, хотя над миллионами жителей Земли действительно нависла угроза голода. То, что сейчас делают Европа и США с украинским зерном, можно назвать только грабежом и геноцидом», — подчеркнул Дудчак.

«Хамский обман»

Напомним, 7 сентября, выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ), президент России Владимир Путин заявил, что практически всё украинское зерно, «если исключить Турцию как страну-посредника», направляется в страны Евросоюза. При этом российский лидер напомнил, что смысл продовольственной сделки заключался именно в поставках зерна беднейшим странам.

«Хочу сказать, что как многие европейские страны в прежние десятилетия и столетия действовали как колонизаторы, так и продолжают действовать сегодня. В очередной раз просто обманули развивающиеся страны и продолжают обманывать», — сказал Путин.

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По мнению президента РФ, при сохранении такой ситуации «масштаб проблем с продовольствием в мире будет только нарастать». Чтобы не допустить гуманитарную катастрофу, как полагает Путин, необходимо задуматься об ограничении вывоза зерна из украинских портов.

Проблемы с реализацией сделки российский лидер намерен обсудить со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Встреча двух лидеров пройдёт на следующей неделе в Самарканде. Как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, такой разговор «действительно назрел» из-за того, что стамбульские договорённости не приносят пользы нуждающимся странам.

8 сентября, выступая на пресс-конференции в Хорватии, Эрдоган согласился с тезисом Путина о том, что зерновая сделка осуществляется в интересах обеспеченных стран, но не стал говорить о перспективах её изменения.

Между тем в Москве допускают, что сделка будет прекращена, причём досрочно. Об этом 7 сентября в беседе с журналистами сообщил постпред РФ при ООН Василий Небензя. Как отметил дипломат, Москва недовольна тем, что ряд договорённостей по обеспечению экспорта сельхозпродукции из России по-прежнему не выполняются.

Распределение гуманитарной помощи в Африке

AP

В комментарии RT заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин предположил, что западные страны попытаются оказать давление на Турцию и ООН с целью сохранения продовольственной сделки. Тем не менее, по прогнозу эксперта, в прежнем виде стамбульские договорённости вряд ли будут существовать.

«Глобальный Юг почти не получает обещанного зерна с Украины. Россия не будет мириться с таким наглым, хамским обманом. В связи с этим стоит ожидать заметного сокращения потока продовольствия из украинских портов и увеличения поставок сельхозпродукции из РФ. По крайней мере, насколько я понимаю, Турция не возражает против такого сценария», — рассуждает Кошкин.

Как считает эксперт, с учётом того, как выполняется сделка, только российские поставки способны предотвратить гуманитарную катастрофу. По словам Кошкина, уже сейчас почти всё отечественное продовольствие экспортируется в развивающиеся страны.

Напомним, 9 сентября, во время заседания Совета безопасности, Владимир Путин рассказал, что в планах России поставить до конца года за рубеж 30 млн т зерновых и нарастить продовольственный экспорт до 50 млн т и более. Кроме того, РФ готова поставлять в страны Азии, Африки и Латинской Америки больше удобрений.

Александр Дудчак также полагает, что именно российский экспорт сельхозпродукции способен избавить развивающиеся страны от продовольственного дефицита и голода.

«Зерновая сделка не решает глобальных гуманитарных проблем и существует только в интересах Запада, хотя в ООН трусливо боятся признать этот факт. Я уверен, что Россия будет поставлять больше продовольствия. В конце концов, Запад и ООН в определённой мере сами создали для этого предпосылки», — резюмировал Дудчак.