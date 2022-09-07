«Заботились только о себе, как и всегда»: Захарова — о неисполнении Западом своих обязательств, об Украине и ООН

Истерика относительно необходимости вывоза украинского зерна была раскручена Западом для обеспечения своих потребностей, а не для помощи развивающимся странам. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью журналистам RT International и RT Arabic Оксане Бойко и Хассану Нассру. При этом она указала, что Запад плохо выполняет часть пакетной сделки относительно доступа российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. По её словам, это уже традиционная для властей западных стран ситуация, когда они обещают всё что угодно ради собственной выгоды, но потом взятые на себя обязательства не выполняют. Захарова добавила, что в США и ЕС всеми силами пытаются затянуть конфликт в Донбассе.

— Как вам кажется, есть ли какой-то шанс на субстантивные переговоры между Россией и Украиной? Учитывая последние заявления, и постоянные, кстати говоря, заявления украинских властей. С ней России имеет смысл вести переговоры.

— Мы вели. Они попросили, российская сторона сказала: «Пожалуйста, если вы просите — мы готовы вам пойти навстречу в этом вопросе». И ответили на их переговорный позыв. По-моему, 16-го апреля был последний раз, когда был направлен ответ на соответствующие предложения украинцев, киевско-режимной стороны. И дальше тишина. Дальше им просто запретили. Запретили. Запретили в Вашингтоне, сказали в Брюсселе, что пока что давайте-ка воюйте там, а дальше посмотрим, сколько у вас там украинцев останется ещё в живых.

— До последнего, как было сказано.

— Ну, а я не знаю, до последнего, или они будут... А извините, до какого последнего? А где они этого последнего найдут, на территории Украины? Они же, вон, бегают по всему миру, отлавливают граждан Украины. Рекрутируют не только граждан Украины, а хоть кого-нибудь, через их посольства. Поэтому слово «до последнего» здесь не будет играть. Потому что они потом под видом граждан Украины будут привозить и выпускать на поле боя людей, совершенно к Украине не имеющих отношения.

— Очевидно тогда, что России невыгоден затяжной конфликт. Как его можно остановить? Можно ли его остановить?

— Как вы точно это сформулировали. После восьми лет, действительно, затяжной конфликт перестал быть кому бы то ни было выгоден. Он просто требовал прекращения. Собственно говоря, поэтому началась специальная военная операция. А сейчас мы видим, что Запад делает всё, для того чтобы его удлинить, растянуть, изменить географию. Сделать всё, чтобы, как сказал, кстати говоря, бывший президент Соединенных Штатов Америки, сын бывшего президента Соединённых Штатов Америки, Джордж Буш — младший, задача киевского режима — убить как можно больше русских. Эту идею потом повторяли польские политики. Кстати говоря, политики и из других стран. Вот, на это они сейчас нацелены. А мы идём своим путем.

— Мы видим примеры откровенных террористических акций, как на территории, подконтрольной донецким властям, так и случаи терактов на территории России. Как вам кажется, нынешняя власть Украины должна быть признана проводниками терроризма? Потому что это серьёзное решение.

— Если вы говорите о таком расхожем выражении, как государственный терроризм, то, с юридической стороны, наше государство его не приемлет. Там целый ряд юридических объяснений, почему мы не воспринимаем эту западную наработку именно в контексте клише «государственный терроризм». Но, с точки зрения методологии ведения действий, боевых действий, диверсий, и так далее, и вообще методологии того, о чём идеологически и политически заявляет киевский режим, конечно, мы констатируем, что это, безусловно, деятельность, подпадающая под определение в ряде случаев террористической. Просто это знаете в большей степени кейс для юристов.

Но, безусловно, то, что они делают в контексте Запорожской атомной электростанции — это прямое терроризирование, с использованием ядерного объекта.

И, кстати говоря, вот, вы же помните, как Зеленский на Мюнхенской конференции в феврале, ещё до начала специальной военной операции, требовал от Запада возвращения киевскому режиму ядерного оружия. Просто требовал. Потом эту мысль развивали очень многие его представители. Но вы же понимаете, что ядерное оружие — оно бывает разным. Бывает в той самой официальной форме, в которой оно под контролем МАГАТЭ. Когда есть страны, которые официально обладают ядерным оружием. Бывают неофициально. А бывает «грязное» ядерное оружие. Так вот, это классический пример того, чем может стать Запорожская атомная электростанция. Она может стать «грязным» ядерным оружием в руках киевского режима. И Европейский Союз должен это понимать. Но это к вопросу относительно того, кого сейчас там поставили. Там находятся у власти люди, которые даже, возможно, не имеют способности, просто навыков профессиональных им не хватает, для того чтобы понять то, о чём мы сейчас с вами говорим. Слушайте, там люди не знают, какое море какую страну омывают. О чём мы? Понимаете?

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— Вы знаете, что на днях на Запорожской ядерной станции была группа МАГАТЭ. Они выпустили свой доклад. Надо сказать, достаточно сдержанный. Возможно, даже нейтральный. С фокусом на безопасности.

— Но есть одно «но». Они не смогли определить, откуда идут удары по Запорожской атомной электростанции.

— Да, несмотря на то, что есть всевидящее око, в виде спутниковых группировок...

— Спутников тех же самых, конечно.

— Но, тем не менее, помимо всего этого, генеральный секретарь ООН с трибуны ООН начал говорить о том, что, для того чтобы ситуация разрешилась, Россия должна вывести свои войска, свою технику, которая находится вблизи этой станции. И это, ну, мягко говоря, не очень нейтральная позиция. С чем вы связываете такие заявления генсека ООН? Неужели у него нет информации?

— Увы, к сожалению, это связано с политической ангажированностью многих международных площадок. О чём мы говорим постоянно.

Вы вспомните позицию Секретариата ООН относительно этой миссии. Они же, собственно говоря, не давали. Именно Департамент безопасности Секретариата ООН был против поездки инспекционной миссии МАГАТЭ на Запорожскую атомную электростанцию. Вот вам и ответ на вопрос. Мы согласовали её ещё 3-го июня, в первый летний месяц. Три месяца тормозили всё.

То есть, Россия сказала, мы абсолютно, полностью согласовали маршрут, планы, состав, и так далее. Три месяца все, кто только мог, и, к сожалению, Секретариат ООН, в том числе, тормозили миссию. Вот вам и всё. Вы посмотрите. Посмотрите, как у них моментально есть ответы. Причём, самое интересное, что все полевые доклады миссий различных ООНовских — они, собственно говоря, отвечают на базовые вопросы, откуда идут обстрелы. Причём, это касается всех континентов. У них есть миссии в разных уголках мира. И когда спецпредставители генсекретаря или специально назначенные эксперты приезжают на закрытые заседания Совбеза, они достают свои бумаги и рассказывают, что столько-то обстрелов было оттуда, столько-то оттуда, и так далее. Вот здесь, вы правильно сказали, эта точка находится под прицелом всего мира. Прицелом камер, прицелом спутников. Прицелом всего.

Штаты не скрывают, и об этом и киевский режим говорит открыто, что они передают координаты ударов и согласуют их с Пентагоном. И вдруг такая, знаете, детская наивность: а мы не знаем, кто откуда стреляет. Ну, слушайте, что... девочки, прекратите.

— Как у нас дела обстоят с продовольствием, которое должно вывозить, как с Украины, так и с России? Многие говорят, что не доходят грузы до покупателей, как в странах Ближнего Востока, оседают в некоторых европейских странах. Довольна ли Россия, как выполняются именно стамбульские договорённости?

— Здесь нет однозначной оценки. Потому что, как вы помните, эта сделка была комплексной. Именно такой её предложил, кстати говоря, в том числе, генеральный секретарь Организации Объединенных Наций, господин Гутерреш. Вот, давайте обратимся к статистике. Потому что цифры помогают разобраться. Договорённости по вывозу украинской агропродукции, в рамках так называемой инициативы по безопасной транспортировке зерна и продовольствия из портов Украины, они, действительно, выполняются. Но выполняется только одна их часть. Мы в этой части существенных трудностей не наблюдаем. И, кстати говоря, совместный координационный центр в Стамбуле, куда входят представители России, Турции, Украины и ООН, продолжает регулировать и движение грузов, досмотр, и так далее.

Я хотела бы обратить ваше внимание на статистику. Только за первый месяц фактически, когда началась реализация договорённостей, а именно, в период с 1-го по 31-е августа, из портов 62-мя судами вывезено почти 1,5 млн тонн сельскохозяйственной продукции. Это кукуруза, в том числе, кормовая, это пшеница, рапс, подсолнечное масло, и так далее. В страны Африки, это отвечаю на ваш вопрос, в страны Африки направились семь судов с продовольствием. Одно судно в Джибути, одно судно в Судан, и пять в Египет. А теперь вспоминаем, я сказала, что всего оттуда вышло 62 судна. А до Африки, о которой так заботился Запад, вы же помните, как Соединённые Штаты Америки, Брюссель все время говорили о том, что главное — это страны, как они их называют, развивающиеся, страны «третьего мира». Хотя я эту лексику для себя, честно говоря, не могу принять, потому что для меня все страны, всё-таки, равноправные, и уже в таких оценках, наверное, не нуждаются. Но, в любом случае, они все время говорили о том, что украинская сельскохозяйственная продукция нужна как раз в регионе Африки, на севере Африки, и так далее, и так далее.

Вот вам статистика. Так куда же делись остальные суда с сельскохозяйственной продукцией? Ну, возможно, большая часть дошла до Ближнего Востока? Давайте, опять же, обратимся к статистике. В государства Ближнего Востока всего ушло четыре корабля. Это Йемен, Ливан и Израиль. Есть сухогрузы, которые идут в Турцию.

Но, в целом, статистика говорит о том, что сельскохозяйственная продукция Украины идёт западным странам. И, прежде всего, европейскому континенту. То есть, вся эта истерика, которую Запад раскрутил, в отношении продукции, была о них самих. Они заботились о себе. О ценах на продовольствие. Учитывая, что после их манипуляций цены на энергоносители взлетели, это, конечно, должно было сказаться и на цене на продовольствие. Соответственно, они испугались, что не смогут обеспечить себя продовольствием по тем ценам, которые более или менее ещё приемлемы для их граждан. Они заботились только о себе, как они делают и всегда.

Собственно, есть и ещё одна, вторая часть этой самой инициативы. В соответствии с российско-ООНовским меморандумом по продвижению уже нашей отечественной сельскохозяйственной продукции и удобрений на мировые рынки. Напомню, что эта часть сделки, пакетной сделки, которая одновременно, тогда же была подписана в Стамбуле. И они являются частью единого, вот, пакета этих самых мер. И ещё раз повторю, что это была инициатива генсекретаря ООН. Ну, так вот, конечно, эта часть работы выполняется плохо. О чём, опять же, говорят наши представители в ООН регулярно. И, несмотря на все заявления Вашингтона и Брюсселя, о том что они очень стараются, для того чтобы антироссийские санкции не распространялись на продовольствие, удобрения, до сих пор сохраняются трудности, в результате введённых блокирующих препятствий, с проведением банковских расчётов, ну, и так далее. Поэтому, собственно, тоже картина традиционная для Запада. Который сначала обещает для собственной выгоды всё что угодно кому угодно, а потом свои обещания не выполняет.

К сожалению, мы видим, что и ООНовские представители в полной степени не могут гарантировать выполнение тех сделок, которые проходили непосредственно при их участии. Где они так или иначе являлись, ну, можно сказать, гарантирующей стороной. Но мы работаем на этом направлении. Это очень, знаете, это очень общий взгляд. На самом деле, эта тема очень интересная. И, я думаю, ей должны быть посвящены такие крупные исследовательские работы. Мы будем тоже почаще к этой теме возвращаться.